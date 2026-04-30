Alejandro Estrada contó detalles de su entrevista para entrar a La casa de los Famosos Col: esto dijo

Alejandro Estrada, en medio de una entrevista, contó algunos detalles de su entrevista para hacer parte de La casa de los Famosos Col.

¿En qué temporada de La casa de los Famosos participó Alejandro Estrada?

Alejandro Estrada, se encuentra actualmente dentro del reality de La casa de los Famosos Colombia y hace parte de los participantes de la tercera temporada. El ingreso de Alejandro a la casa fue el 12 de enero del 2026 y, al día de hoy, hace parte de los 8 finalistas de la competencia.

¿A qué se dedica Alejandro Estrada afuera de la competencia?

Alejandro Estrada es un reconocido actor, modelo, empresario y presentador nacido en Cúcuta, Colombia. A lo largo de su carrera, ha sido famoso gracias a los papeles que ha protagonizado en telenovelas famosas.

Por otro lado, la vida y carrera de Alejandro Estrada se vieron sacudidas por la polémica con su exesposa, Nataly Umaña, quien durante su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, le fue infiel.

Alejandro Estrada habla de la situación que vivió con su expareja, Nataly Umaña (Fotos de Canal RCN)

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¿Qué dijo Alejandro Estrada acerca de su decisión de participar en La casa de los famosos Colombia?

En medio de la visita de Alerta, exparticipante del reality, Alejandro Estrada conversó con él y le explicó cuáles eran sus intenciones al ingresar a la competencia tras haber estado en el ojo del huracán el año pasado por la situación con su expareja:

“En parte de mi entrevista para llegar acá dije que (…) quería cerrar el show con el telón de lo que había vivido y ser claro; lo he hablado muchas veces, incluso los compañeros me lo han preguntado desde un inicio”

Fueron las palabras con las que el reconocido actor y empresario hizo referencia a cómo llevó el proceso de la infidelidad.

Por otro lado, el actor mencionó que otra de las intenciones con la cual entró al programa del Canal RCN fue “dar ejemplo” de lo que era él en la vida real para que así el público no lo reconozca únicamente por lo que pasó con su exesposa.

¿Qué mencionó Alejandro Estrada de su entrevista para ingresar a La casa de los Famosos Colombia?

Además de revelar sus intenciones para ingresar al reality, Alejandro Estrada también contó que, durante su entrevista, mencionó un aspecto que podría dificultarle la convivencia en La casa: