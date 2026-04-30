Laura De León sorprendió al revelar cómo se vería una hija suya, ¿agrandará la familia?
Laura De León mostró cómo se vería una hija suya y sorprendió a sus seguidores.
Laura De León llamó la atención en redes sociales luego de mostrar cómo se vería una hija suya mediante una imagen creada digitalmente. La publicación despertó preguntas entre sus seguidores sobre la posibilidad de que la actriz esté pensando en agrandar la familia.
¿Cómo sería la hija de Laura De León? La actriz lo mostró
Durante la mañana de este jueves 30 de abril, la actriz colombiana Laura De León enterneció a sus seguidores al compartir una inesperada fotografía con la que mostró cómo luciría una hija suya si algún día decidiera convertirse en mamá.
Todo ocurrió luego de que la actriz publicara emotivas imágenes desde el baby shower de una amiga cercana, donde incluso posó junto a la decoración como si estuviera embarazada. Tras esto, uno de sus seguidores comentó en una dinámica de preguntas y respuestas que, con sus genes, una niña sería muy linda.
Al parecer, el mensaje despertó la curiosidad de Laura, quien respondió compartiendo una imagen creada con Inteligencia Artificial (IA) en la que mostró cómo se vería una pequeña hija suya, tomando como referencia una foto de su infancia.
“Esta sería una hija mía según ChatGPT”,escribió la actriz junto a la fotografía de una menor de cabello castaño, ojos cafés, labios definidos, grandes pestañas y una tierna sonrisa compartida a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.
La publicación no tardó en generar reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron la ternura de la imagen y el gran parecido con la actriz.
¿Quién es la pareja de Laura De León?
Laura De León está casada con el presentador y creador de contenido Salomón Bustamante, con quien recientemente enfrentó rumores de separación. Sin embargo, ambos estarían mejor que nunca.
Aunque no suelen compartir contenido juntos en redes sociales, se tomaron con humor esas especulaciones y han demostrado que su relación sigue sólida al dejarse ver ocasionalmente disfrutando de eventos juntos.
Así, Laura De León y Salomón Bustamante han dejado ver que siguen juntos y disfrutando de su relación, pese a los rumores que circularon en redes sociales.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike