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Paola Jara conmocionó las redes al reaccionar a una foto de Jessi Uribe con otra mujer

Paola Jara reveló cuál fue su reacción en redes, al ver a Jessi Uribe en una comprometedora foto con otra mujer.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Paola Jara no se quedó callada tras imagen de Jessi Uribe
Paola Jara reacciona a imagen de Jessi Uribe con otra mujer. (AFP/ Frazer Harrison)

Una de las parejas del entretenimiento más queridas, pero también criticadas por los colombianos es la conformada por Jessi Uribe y Paola Jara, quienes iniciaron su relación tras polémicas revelaciones.

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Sin embargo, tras años de relación, se han sabido mantener y ahora, con su hija Emilia, los artistas están más unidos que nunca, de hecho, ya van a iniciar su gira juntos por Europa y es la primera vez que la niña los acompaña a su trabajo, lejos de casa.

Aunque han estado en medio de escándalos, los cantantes han sabido superarlos y precisamente, Paola Jara volvió a causar revuelo en redes.

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Pues, en las últimas horas, la cantante compartió su reacción a una foto de Jessi Uribe estando muy cercano a otra mujer.

¿Cuál es la foto de Jessi Uribe con otra mujer a la cual Paola Jara reaccionó?

Con una sola historia de Instagram, Paola Jara generó reacciones al revelar su reacción a una foto de Jessi Uribe estando muy cerca de una mujer y escribió: “¿ustedes le creen”.

Paola Jara reacciona a imagen de Jessi Uribe con otra mujer
La reacción de Paola Jara a foto de Jessi Uribe que encendió redes. (Foto/ Buen día, Colombia)

La imagen está publicada en e mismo perfil de la artista, quien está anunciando su nueva canción y es su esposo quien protagoniza el video, por eso generó expectativa con la foto y la historia, para generar conversación en redes.

En la foto se puede ver que la cantante está de espalda, mientras nota que la mujer está muy cerca de Jessi tocando su cara y él la sostiene de la cintura.

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¿Jessi Uribe y Paola Jara han revelado más detalles sobre su hija Emilia?

A propósito de su gira por Europa, en donde Paola Jara viajó junto a su hija, Emilia, ella misma reveló con emoción que de ahora en adelante, así serán sus giras junto a la pequeña de cinco meses.

La reacción de Paola Jara a foto de Jessi Uribe que encendió redes
Paola Jara no se quedó callada tras imagen de Jessi Uribe. (Foto/ Buen día, Colombia)

De hecho, compartió como vivieron el largo vuelo desde Colombia a Europa y dejó ver una foto y video de la niña jugando en el avión con sus juguetes.

Sin embargo, no ha dejado ver del todo a Emilia, porque sigue tapando su carita de frente, ya que des perfil ya la han dejado ver.

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