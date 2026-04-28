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Paola Jara conmocionó las redes con tierna foto de Emilia: así la dejó ver

Paola Jara causa reacciones en sus redes al mostrar a Emilia en tierna foto en su primera gira de trabajo juntas.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Así dejó ver Paola Jara a Emilia en tierna foto
Paola Jara causó sensación con tierna imagen de Emilia. (AFP/ Jason Koerner -Freepik)

Paola Jara y Jessi Uribe han compartido con mucha emoción su gira por Europa, pues precisamente, el cantante llegó primero a España y en horas de la mañana de la noche del lunes 27 de abril, la artista reveló que ya estaría viajando.

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Sin embargo, Paola no se fue sola, está con su hija Emilia, quien nació el pasado 18 de noviembre de 2025 y tras cinco meses de vida, ya está acompañando a sus padres a su primera gira internacional.

Tras el nacimiento de la pequeña, los cantantes se han visto profundamente enamorados, pues en el caso de Paola, Emilia se convirtió en un milagro, ya que ella creyó que nunca se iba a convertir en mamá.

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Durante estos cinco meses, Paola y Jessi han revelado tiernas imágenes de su hija y en este viaje que apenas empieza, no ha sido la excepción.

¿Cuál es la foto que Paola Jara compartió de Emilia?

A través de sus historias de Instagram, Paola dejó ver a Emilia en un tierno video jugando con sus juguetes en el avión, pero en horas de la mañana de este martes 28 de abril, reveló una tierna foto de la niña en medio de su vuelo.

Paola Jara se sintió con tierna imagen de Emilia
Paola Jara desató ternura en redes al mostrar a Emilia. (AFP/Romain Maurice)

En la imagen se ve a la pequeña de cinco meses sentada en el mismo asiento de su madre mientras juega con él al lado de algunos de sus juguetes.

Sin duda, una de las fotos más tiernas que ha revelado a Paola sobre su hija y con un significado especial, ya que la artista dijo que de ahora en adelante así serán sus viajes de trabajo.

Además, lo que notaros sus seguidores de la imagen de la pequeña, es que heredó el abundante cabello de su mamá.

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¿Paola Jara y Jessi Uribe ya revelaron el rostro de su hija?

Ha habido un gran revuelo en redes porque Jessi Uribe es quien más ha mostrado la carita de su hija, pues hace alrededor de un mes, él grabó un video y no ocultó mucho el rostro de Emilia, aunque no la mostró de frente.

Paola Jara desató ternura en redes al mostrar a Emilia
Así dejó ver Paola Jara a Emilia en tierna foto. (Foto/ Buen día, Colombia)

Justo, sus fans quieren saber cómo es la niña y si heredó los ojos de su padre o los de su madre, mientras que, por su lado, Paola ha sido algo más reservada con respecto al mostrar a la menor.

De hecho, ella es quien más ha dudado de revelarla por completo, porque dijo que no le parecía bien exponerla tanto.

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