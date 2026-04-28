Jhorman Toloza cuestionó a la familia de Alexa Torrex por no defenderla de Tebi Bernal

En la noche del lunes 27 de abril, el exprometido de Alexa Torrex, participante de La casa de los famosos Colombia, volvió a generar reacciones en redes al despacharse en contra de la familia ‘Rechocha’.

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Precisamente, durante el congelado de Yuli Ruiz, la modelo paisa le dijo a Alexa que tuviera dignidad y no rogara por amor, pero también fue directa con Tebi Bernal con respecto a sus comportamientos en la competencia.

Esto desató diferentes reacciones, e incluso Jhorman Toloza se refirió al tema y por eso, cuestionó a la familia de Alexa Torrex, quienes no dicen nada en defensa de su hija.

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¿Qué le dijo Jhorman Toloza a la familia de Alexa Torrex?

A través de sus historias de Instagram, Jhorman Toloza habría cuestionado a la familia ‘Recocha’, quienes no se han pronunciado por los comportamientos de Tebi Bernal con Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 2026.

Jhorman Toloza se va de frente contra la familia de Alexa. (Foto/ Canal RCN)

Justo, cuando Yuli Ruiz entró al congelado, ella le cantó la tabla al deportista y lo juzgó de frente por jugar con dos mujeres, todo por una estrategia en la competencia; claramente hizo referencia a Alexa y a su expareja, Alejandra Salguero.

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El mensaje de la exparticipante quedó a la par al mensaje de Jhorman, quien dijo que los familiares de su ex no han dicho nada por el hombre de 38 años que usó a Alexa como una estrategia, pero que a él sí le decían mantenido e incluso cuando él les producía y editaba el contenido.

¿Cuál fue la reacción de Tebi Bernal al congelado de Yuli Ruiz?

La reacción de Tebi al coongelado de Yuli Ruiz. (Foto/ Canal RCN)

Tras el congelado de Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia 2026, Tebi Bernal reaccionó de la peor manera, pues fue grosero con sus palabras al dar la opinión de ella y sin duda, esto generó reacciones en redes, en donde lo cuestionaron por su forma de decir las cosas.

De hecho, la misma Yuli Ruiz reaccionó y dijo que a ella no la definía lo que él opinara, pero a él sí lo definía cómo actuaba. Además, lo cuestionó por decirle que no tiene talento y le preguntó que, ¿cuál era el de él?