Jhorman Toloza lanzó indirecta sobre su ruptura con Alexa Torrex: "me terminaron por fiel"

La relación entre Jhorman Toloza y Alexa Torrex volvió a generar conversación en redes sociales luego de nuevas declaraciones del creador de contenido, quien habló sobre su ruptura sentimental en La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué pasó entre Jhorman Toloza y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

La relación entre Jhorman Toloza y Alexa Torrex ha sido tema de conversación desde su exposición en La casa de los famosos Colombia.

Aunque en su momento compartieron una etapa como pareja, su historia llegó a su fin en medio de situaciones relacionadas con la cercanía de Alexa con Tebi dentro del reality, un tema que generó comentarios en redes y que ambos han mencionado de manera indirecta en distintos espacios.

Alexa Torrex y Tebi Bernal generan revuelo en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Luego de que Luisa Cortina afirmara en el programa que Jhorman era “El santo cachón de Colombia”, Alexa reaccionó dentro del reality y decidió ponerle punto final a la relación en medio de la transmisión. Este momento fue uno de los más comentados por los televidentes, ya que se dio en vivo y con la atención del público del programa.

A partir de lo ocurrido, Jhorman Toloza también mencionó que se iría de la casa, además de señalar que el vínculo con el entorno cercano de Alexa no habría quedado en buenos términos tras la ruptura.

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¿Qué ha dicho Alexa Torrex sobre Jhorman Toloza?

A pesar de esto, Alexa ha recordado su relación con Jhorman. Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando recordó una fecha significativa para ella: el 20 de abril, día en el que habría cumplido tres años de relación con su expareja.

Alexa Torrex recordó a Jhorman Toloza eb La casa de los famosos Col. / (Foto del Canal RCN)

Esa mención surgió durante una conversación con Alejandro Estrada dentro de la convivencia. Allí, Alexa señaló que fechas como esa le hacían pensar en lo que vivieron juntos.

En ese mismo espacio, también dejó ver que le gustaría, una vez finalice su participación en el programa, poder hablar con él para aclarar algunos aspectos de su relación y cerrar ese capítulo de manera más tranquila.

Tras estas declaraciones, Jhorman se pronunció y, de manera contundente, afirmó que no existía oportunidad de que esto sucediera.

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¿Qué dijo Jhorman Toloza sobre su ruptura con Alexa Torrex?

Aun así, el creador de contenido ha continuado compartiendo contenido relacionado con el fin de su relación. El 27 de abril publicó un video en el que habló de su ruptura sentimental, aunque sin mencionar directamente nombres.

En su mensaje, hizo referencia a que, desde su perspectiva, habría sido “demasiado fiel” en la relación, lo que, según él, pudo haber influido en el final de la misma.

"Me pasé de bueno, ¿si me entiende? Pasé la raya de bueno", dijo en una mímica.

Toloza también señaló que, según su experiencia, su forma de ser dentro de la relación, caracterizada por la atención y la entrega constante, pudo haber sido interpretada de otra manera por su expareja.

Sus declaraciones generaron reacciones en redes sociales, donde varios usuarios relacionaron sus palabras con su historia con Alexa Torrex, aunque él no la mencionó de forma directa.