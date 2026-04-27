En las últimas horas, el nombre de Westcol se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser uno de los streamers más reconocidos del país, sino que también, por un video que se filtró de él con una reconocida creadora de contenido digital argentina Milica Ybañez.

Con base en estas palabras, una gran variedad de internautas han generado diversos comentarios mediante las distintas plataformas digitales tras la filtración del video.

¿Cuál fue el video filtrado entre WestCol y Milica Ybañez en las redes sociales?

El pasado 26 de abril, una gran variedad de internautas se sorprendió con un comprometedor video que circuló en redes sociales sobre WestCol y Milica Ybañez, el cual se volvió tendencia.

Tras las imágenes y el video filtrado de ellos en redes sociales, se refleja que tuvieron un presunto romance anteriormente, en especial, por un video íntim* de ambos.

¿Qué videos compartió WestCol en sus redes? | AFP: Tommaso Boddi

Aunque por el momento no se comprueba quién filtró el video, los internautas han generado todo tipo de reacciones tras el vínculo sentimental que ocurrió entre ambos en el pasado.

¿Qué dijo Milica Ibañez en sus redes sociales tras el contenido filtrado de ella con WestCol?

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En medio del material difundido en redes sociales entre WestCol y Milica, la creadora de contenido rompió el silencio tras lo circulado, pues, expresó las siguientes palabras mediante su cuenta oficial de X, anteriormente conocida como Twitter:

"Hoy debía ser un día solo de celebración, pero me toca aclarar una situación, se filtraron fotos mías con una persona con la que salí, sin nuestro consentimiento (no son de carácter s#x#l). Jamás haría algo así, las fotos las tenía alguien cercano a mi q al estar en otro país se las llegué a mandar compartiendo mi felicidad de esos momentos. decidió hacerlas públicas por una “apuesta” en un live en tiktok si yo ganaba la pelea de hoy. quien aparece conmigo en las fotos le pido mil disculpas por esta situación es alguien a quien le tengo mucho respeto y cariño", agregó WestCol.

¿Cuál fue la última publicación de WestCol tras el contenido filtrado en redes?

En medio de la polémica y aunque por el momento WestCol no ha dicho nada al respecto mediante sus redes sociales, compartió una ráfaga de fotografías en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de seis millones de seguidores, expresando las siguientes palabras: