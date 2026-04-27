Desde hace varias semanas, el nombre de Yuli Ruíz se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras ser exparticipante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Además, acaparó la atención mediática en la gala de este lunes 27 de abril al regresar al reality durante una sección de congelado, en especial, por compartir su postura tras algunos sucesos ocurridos en el reality.

Tras el regreso de Yuli Ruíz, varios internautas se sorprendieron con la reacción de Alejandro Estrada, quien quedó sorprendido al ver a la influenciadora tras varios días.

¿Cómo fue el congelado de Yuli Ruíz en La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala, los participantes quedaron sorprendidos con la decisión que tomó el Jefe de La casa de los famosos Colombia, al tomar la decisión de que Yuli Ruíz, exparticipante regresara al reality.

Así fue el congelado de Yuli Ruíz en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Por este motivo, cuando Yuli Ruíz regresó a La casa de los famosos Colombia, algunas celebridades quedaron anonadadas al ver todo lo que ella ha analizado desde afuera, expresando las siguientes palabras:

“Hola, llegó la bomba sexy de La casa de los famosos Colombia, la que tanto mencionan e imitan, me pone triste saber que ya cerraron mi habitación, solo quedan los lindos recuerdos, te ves divina, cumplimos nuestro sueño”, agregó Yuli Ruíz.

Posteriormente, Yuli Ruíz, dijo que no iba a tener ningún tipo de máscara al momento de compartir su opinión a cada uno de los famosos, expresándoles las siguientes palabras:

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“Estoy viendo mucho morrongo que se tiene que disfrazar de personaje para dar de las suyas, acá vengo a ser yo, Juanda, no todo es como lo crees, recuerda que tienes una familia afuera. Campanita, mi amor, recuerda brillar, no dudes de tus capacidades, Mariana, te ganaste el premio perfecto, la más buscona, Valentino, me sorprendes, estás jugando perfecto, Beba, nunca había visto a una mujer tan desleal y conveniente, Alexa, estás hermosa, ten dignidad, amor propio, Tebi, no me equivoqué, se le acerca al pal¡ que más sombra le da, con las mujeres no se utiliza”, agregó Yuli Ruíz.

¿Qué dijo Alejandro Estrada ante las palabras de Yuli Ruíz en La casa de los famosos Colombia?

En medio del reciente congelado de Yuli Ruíz en La casa de los famosos Colombia, los internautas generaron una gran variedad de opiniones frente a la reacción de Alejandro Estrada.

¿Qué le dijo Yuli Ruíz a Alejandro Estrada? | Foto: Canal RCN

Con base en las palabras que compartió Yuli Ruíz en La casa de los famosos Colombia, los internautas se sorprendieron con lo que le dijo a Alejandro al dejar claro que todo lo que ocurrió entre ambos, quedó atrás: