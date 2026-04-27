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Aura Cristina Geithner compartió sus últimas palabras en La casa de los famosos Col: ¿lanzó pullas?

Se conectó por última vez Aura Cristina Geithner, reciente eliminada, dejándole contundente mensaje a los famosos.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Aura Cristina Geithner compartió sus últimas palabras en La casa de los famosos Col: ¿lanzó pullas?
Estas fueron las últimas palabras de Aura Cristina Geithner. | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, el nombre de Aura Cristina Geithner se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras ser recientemente eliminada de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por este motivo, el Top 8 de los participantes que aún permanece dentro del reality, han evaluado con detalle cómo serán sus dinámicas de juego, en especial, por todo lo que llevarán a cabo dentro de la competencia.

Con base en esto, Aura fue honesta al conocer algunas perspectivas de lo que siente desde que escuchó lo que pensaban algunos famosos de parte de ella, en especial, al dejar nominada a Mariana Zapata.

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¿Cuáles fueron las primeras palabras de Aura Cristina Geithner al conversar con Carla Giraldo y Marcelo Cezán?

Aura Cristina Geithner compartió sus últimas palabras en La casa de los famosos Col: ¿lanzó pullas?
¿Qué dijo Aura Cristina Geithner en La casa de los famosos Col? | Foto: Canal RCN

Tras el regreso de Aura Cristina Geithner, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán aprovecharon la oportunidad de preguntarle a la reconocida actriz colombiana cómo ha percibido el mundo exterior tras permanecer aproximadamente un mes en el programa, expresando las siguientes palabras:

“Estoy tranquila, me he sentido muy contenta porque la verdad es que cuando uno está encerrado, empiezas a recibir la admiración, el cariño de la gente y creo que ese es mi mayor premio. Siento que la semilla que sembré este mes en La casa de los famosos Colombia valió la pena”, agregó Aura Cristina Geithner

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¿Cuáles fueron las palabras de Aura Cristina Geithner por última vez a los famosos?

Uno de los momentos más esperados por parte de los internautas que recientemente son eliminados de La casa de los famosos Colombia, se trata cuando el reciente eliminado comparte sus palabras tras conocer los detalles de lo que ocurre cuando salir al mundo exterior y conoce lo que piensa de casa uno:

Aura Cristina Geithner compartió sus últimas palabras en La casa de los famosos Col: ¿lanzó pullas?
Así fue la última conexión de Aura Cristina Geithner. | Foto: Canal RCN

“Hola, participantes. Es un gusto saludarlos a todos, top 8, se lo merecen. Ya están en la recta final, pero, les contaré un secreto, los hombres están subiendo y las mujeres bajando. Se los dejo de tarea. Gracias Alejo y Alexa por sus palabras y que gane el mejor”, muchos besos.

Posteriormente, Beba dijo que ella no debió de haber dicho eso al ver cómo ha estado el método de juego en la actualidad entre los participantes que hacen parte de La casa de los famosos Colombia.

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