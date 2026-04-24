Así quedó la placa de nominación tras la decisión de Campanita en La casa de los famosos Colombia

En la gala de la noche del 24 de abril de La casa de los famosos Colombia, Campanita anunció su decisión sobre a quién salvar de la placa de nominación, luego de haber ganado el poder tras enfrentarse a Mariana en el 'robo' de salvación.

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¿Qué decisión tomó Campanita en la gala de La casa de los famosos Colombia?

Campanita se quedó con este beneficio en la gala anterior, lo que le permitió tomar una decisión clave dentro de su estrategia.

Al ser consultado por Carla y Marcelo, explicó que había escuchado dentro de La casa que, al final, cualquiera de los dos que ganara la prueba iba a tomar la misma decisión y que por esa razón, decidió salvar a Mariana Zapata.

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Campanita confirmó que su elección fue sacar a Mariana de la placa de nominación. Tras esto, Mariana reaccionó mostrando su felicidad al quedar fuera del riesgo de eliminación.

Así quedó la placa de nominación definitiva en La casa de los famosos tras Campanita usar su poder. (Foto: Canal RCN)

Por otro lado, Beba tuvo una reacción no verbal que llamó la atención, ya que se mostró molesta tras conocer la decisión.

Y es que esto ocurre en medio de las conversaciones que Campanita había tenido con varios participantes en días anteriores en la semana del complot.

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Según se ha visto, Campanita ha hablado con Juanda Caribe, Beba y Mariana sobre cómo manejar la estrategia durante esta semana y según lo que había revelado mencionó que salvar primero a Mariana y luego a Beba.

¿Cómo quedó la placa tras la decisión de Campanita en La casa de los famosos Colombia?

Luego de la salvación, la placa de nominación quedó conformada de la siguiente manera.

Así quedó la placa de nominación definitiva en La casa de los famosos tras Campanita usar su poder. (Foto: Canal RCN)

Alejandro quien entró a la placa tras la salida de Juancho. Alexa continúa nominada debido a la nominación perpetua dada también por Juancho por el poder de las calabazas.

Tebi fue nominado por el líder de la semana, es decir, por Campanita. Valentino quedó en placa por decisión del público, mientras que Beba y Aura Cristina fueron nominadas por la casa.

Mariana también estaba en placa por la casa, pero salió tras la decisión de Campanita en la gala de esta noche.