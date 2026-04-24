En una nueva prueba de Beneficio y Castigo en La casa de los famosos Colombia, Alexa tomó una decisión que generó reacciones entre los participantes al momento de conformar los equipos para el reto.

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¿Cómo fue la prueba de Beneficio y Castigo en La casa de los famosos Colombia?

La participante eligió a Tebi y Alejandro para su grupo y, además, incluyó a Valentino y a Beba, lo que provocó incomodidad en Aura Cristina.

Aunque Alexa se disculpó con ella y explicó que no se había dado cuenta de la situación, por lo que Aura reaccionó muy molesta tras ver que no la escogieron los de Tormenta.

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Por su parte, Tebi también expresó su postura y mostró empatía con Aura Cristina, asegurando que no estaba de acuerdo con la decisión.

Alexa causa revuelo al elegir equipo y logra victoria en Beneficio y Castigo. (Foto: Canal RCN)

La prueba consistía que uno de los participantes debía tener los ojos vendados y responder una pregunta en inglés. Una vez acertaba, podía iniciar un recorrido con obstáculos dentro en la terraza.

EL participante debía atravesar un circuito guiado únicamente por las instrucciones en inglés que le daba su compañero, quien debía activar las señales a través de botones. Y el objetivo era completar el recorrido en el menor tiempo posible.

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El equipo de Alexa, como “Recocha”, logró imponerse en la prueba y ganar el benefició, mientras que los del Calma junto con Aura, se llevaron el castigo.

¿Qué pasó con Aura en medio de la prueba de Beneficio y Castigo en La casa de los famosos?

En medio del reto también se presentó un momento que llamó la atención, cuando Aura habló durante cuando Campanita estaba en el reto, lo que no estaba permitido según las reglas establecidas por el Jefe, por lo que recibió una advertencia.

Alexa causa revuelo al elegir equipo y logra victoria en Beneficio y Castigo. (Foto: Canal RCN)

Durante la gala del 24 de abril, Carla Giraldo anunció las consecuencias del reto. Como beneficio, los ganadores tendrán una noche llena de comida y bebidas.

Por otro lado, el castigo para el equipo perdedor consiste en que dos de sus integrantes deberán usar un disfraz de flor con matera hasta el día siguiente.

Al conocer el resultado, los participantes reaccionaron dentro de la casa, mientras se definían los roles que asumirán tras la prueba.