Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombiaabrió su corazón frente al espejo y al Flaco Solorzano y habló sobre su forma de ser y de la relación que tuvo con su papá.

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¿Qué dijo Valentino Lázaro sobre su forma de ser en La casa de los famosos Colombia?

El participante de La casa de los famosos Colombia habló sobre aspectos que ha ido descubriendo de sí mismo dentro del reality.

Valentino mencionó que durante mucho tiempo ha intentado ocultar que es una persona empática, y que en el encierro ha empezado a reconocer ese rasgo como parte importante de su identidad.

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También expresó que ha sentido temor de mostrarse vulnerable frente a los demás, especialmente cuando se trata de emociones como la tristeza o el llanto.

Según explicó, en varias ocasiones ha evitado esa imagen por cómo cree que podría ser percibido por lo demás y que por eso prefiere que lo vean rudo.

Valentino Lázaro impacta al hablar de su padre en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Valentino habló de esa lucha interna entre mostrarse fuerte o permitir que se vean sus emociones.

Comentó que no le gusta que lo perciban como una persona débil, aunque reconoce que esa percepción ha influido en la forma en la que se expresa.

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Además, señaló que la experiencia le ha permitido darse cuenta de que quiere mostrarse auténtico.

El participante de La casa de los famosos Colombia también se dirigió a sí mismo con un mensaje, en el que reconoció que está bien ser empático y noble, y que esas características hacen parte de quien es.

¿Qué reveló Valentino Lázaro sobre su historia con su padre en La casa de los famosos Colombia?

Valentino también habló de la relación con su padre, mencionando que en su infancia el tiempo compartido estaba ligado al trabajo de su papá y a lo material más no tanto a lo emocional.

Valentino Lázaro impacta al hablar de su padre en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Asimismo, expresó que en su entorno familiar hubo dificultades para comprender completamente su orientación, señalando que su padre era homofóbico y algo machista.

Sin embargo, Valentino le envió un mensaje al cielo y le dijo que: “Te amo, te extraño y reconozco que, en ese momento, no te hice sentir orgulloso. Te perdono”.