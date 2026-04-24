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Florinda Meza sorprendió al dar curioso consejo a Ángela Aguilar tras rumores de separación con Nodal

Florinda Meza se pronunció a la polémica que hay entre Ángela Aguilar y Christian Nodal tras rumores de separación.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Florinda Meza reacciona a rumores de separación entre Ángela Aguilar y Nodal
Florinda Meza habla de Ángela Aguilar y Nodal y sorprende con consejo sobre el amor. (fotos: AFP)

La actriz Florinda Meza volvió a estar en medio de la polémica luego de pronunciarse sobre la situación de Ángela Aguilar y Christian Nodal, quienes han estado en medio de rumores de reparación.

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¿Qué dijo Florinda Meza sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Los rumores de separación entre la pareja de cantantes de regional mexicano comenzó tras el videoclip Un Vals que generó revuelo tras el parecido de la modelo del video con la expareja de Nodal, Cazzu.

Luego de esto se empezó a generar varios rumores alrededor de la pareja por una posible infidelidad por parte de Nodal.

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La viuda de Roberto Gómez Bolaños fue consultada por su opinión frente a las críticas que han surgido en redes sociales, especialmente hacia la hija de Pepe Aguilar.

Florinda Meza reacciona a rumores de separación entre Ángela Aguilar y Nodal
Florinda Meza habla de Ángela Aguilar y Nodal y sorprende con consejo sobre el amor. (fotos: AFP)

Florinda Meza sin filtro se refirió al tema hablando sobre la importancia del respeto, especialmente hacia las mujeres, y mencionó que siempre ha defendido esa postura.

También hizo referencia a cómo, en la actualidad, las relaciones suelen atravesar cambios constantes.

“Siempre he defendido y seguiré defendiendo a las mujeres. La vida es un poco difícil siendo mujer”, expresó la actriz.

¿Qué dijo Florinda Meza sobre Ángela Aguilar y su familia?

Sin embargo, al referirse directamente a la situación de Ángela Aguilar y Christian Nodal, Florinda Meza comentó que las relaciones actuales enfrentan distintos retos y recordó a su abuela quien aconsejaba:

“Nunca dures más de media hora enojada con tu marido y jamás vayas a la cama enojada”, comentó, explicando que esa era una de las claves que tenía para mantener una relación estable.

Florinda Meza reacciona a rumores de separación entre Ángela Aguilar y Nodal
Florinda Meza habla de Ángela Aguilar y Nodal y sorprende con consejo sobre el amor. (fotos: AFP)

Aunque la actriz y productora explicó que no conoce personalmente a la hija de Pepe Aguilar y a Christian Nodal, pero si mencionó que tuvo una relación cercana con la abuela de Ángela, Flor Silvestre de quien dijo tener buenos recuerdos.

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Pese a que está no es la primera vez que Florinda Meza opina sobre Ángela Aguialr hace unos meses dejó su postura clara y la defendió de los comentarios negativos que recibía en redes sociales.

Por lo pronto, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal se han pronunciado para desmentir o confirmar una posible separación.

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