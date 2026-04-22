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Así quedó la placa parcial en La casa de los famosos Colombia y hubo sanción para Alejando Estrada

Los famosos vivieron una nominación con regalos que dejó al descubrir estrategias e incluso sanción para Alejandro Estrada.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La casa de los famosos Colombia: así fue la nominación con regalos y con sanción incluida
Así quedó la placa parcial en La casa de los famosos Colombia; también hubo sanción. (Foto: Canal RCN)

En medio de la celebración por el cumpleaños del Jefe en La casa de los famosos Colombia, los participantes se enfrentaron a una dinámica de nominación que tuvo una temática distinta.

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¿Cómo fue la nominación con regalos en La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala del 22 de abril, los presentadores Carla y Marcelo explicaron que la actividad se desarrollaría bajo una temática de fiesta, en la que los famosos encontrarían diferentes regalos.

Cada uno de estos tenía un puntaje específico que influiría directamente en la votación de la noche.

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Según la dinámica, cada participante debía elegir un regalo, el cual definía la cantidad de puntos que podía asignar a sus compañeros durante la nominación.

La casa de los famosos Colombia: así fue la nominación con regalos y con sanción incluida
Así quedó la placa parcial en La casa de los famosos Colombia; también hubo sanción. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, al inicio de la actividad, Alejandro Estrada abrió una de las cajas antes de tiempo, lo que le generó una sanción por parte del “Jefe” al no seguir las indicaciones.

Como consecuencia, Alejandro comenzó la ronda entregando los puntos que le correspondieron a Mariana Zapata.

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Más adelante, se confirmó que el participante deberá pasar la noche en el calabozo como parte de la sanción.

Campanita recibió cinco puntos, los cuales decidió entregarle a Aura Cristina. Posteriormente, Aura asignó dos puntos a Beba y dos a Mariana.

¿Cómo quedó la placa parcial de esta semana en La casa de los famosos Colombia?

Juanda Caribe obtuvo tres puntos y decidió entregarlos a Aura, explicando que se trataba de una decisión estratégica dentro del juego. Por su parte, Beba recibió ocho puntos, los cuales distribuyó entre Aura con cuatro, Tebi con dos y Juanda con dos.

Mariana recibió doce puntos y decidió asignar tres a Aura y nueve a Tebi, señalando que lo acompañaba en la placa porque consideraba que ella estaría allí. Tebi, por su parte, obtuvo nueve puntos y los entregó a Beba.

Finalmente, Alexa recibió siete puntos. Antes de repartirlos, dio un discurso y luego decidió entregar tres a Mariana, quien reaccionó con comentarios en tono sarcástico, y tres a Beba, quien respondió diciendo que no había entendido lo que dijo Alexa.

La casa de los famosos Colombia: así fue la nominación con regalos y con sanción incluida
Así quedó la placa parcial en La casa de los famosos Colombia; también hubo sanción. (Foto: Canal RCN)

Tras finalizar la dinámica de regalos, los participantes conocieron cómo quedó conformada la placa de nominados en esta jornada dentro de La casa de los famosos Colombia.

Siendo así la placa quedó conformada por Alexa, Alejandro, Aura, Mariana, Beba y Valentino por el público. Por su parte, Campanita como líder dejó a Tebi.

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