Alexa estalló tras el juicio contra Mariana y Campanita luego de que tomaran cosas sin su permiso
Alexa tuvo una fuerte reacción tras juicio en contra Mariana y Campanita por tomar sus cosas sin permiso.
Este miércoles 22 de abril se vivió un nuevo juicio en La casa de los famosos Colombia, en el que una situación generó una fuerte reacción de Alexa tras enterarse de una acción que involucró a Mariana Zapata y Campanita.
¿Qué pasó con los dulces de Alexa en La casa de los famosos Colombia?
Una de las acusaciones estuvo dirigida a Campanita y a Mariana, quienes, según lo expuesto, tomaron sin permiso unos dulces que Alexa tenía guardados en su cajón.
De acuerdo con lo que Alexa explicó, estos productos los utiliza para manejar el estrés y distintos momentos dentro de la convivencia en La casa de los famosos.
En medio del juicio, liderado por Karina García, se abordó el tema de los dulces, sin embargo, la reacción de Mariana y Campanita tras ser acusados fue con risas y afirmando que habían tomado estos dulces de Alexa, pero que pensaban que eran de Tebi.
Durante su intervención, Alexa pidió respeto por sus pertenencias y manifestó su inconformidad. La situación escaló cuando rompió en llanto mientras hablaba de lo sucedido con sus cosas dentro de La casa.
Tras finalizar el juicio, Alexa fue hasta su habitación, tomó los dulces de su cajón y los llevó hasta la mesa principal. Allí expresó su molestia con fuertes palabras dirigidas hacia Mariana y Campanita, refiriéndose a lo que ellos habían hecho.
¿Cómo reaccionó Alexa tras el juicio en La casa de los famosos Colombia?
Luego de esto, Alexa continuó expresando su inconformidad. A Campanita le reclamó por lo sucedido, mientras él señalaba que ya había ofrecido disculpas y negó haberse burlado durante el juicio.
Alexa insistió en su reclamo y cuestionó si en algún momento ella había tomado pertenencias de otros participantes, elevando el tono de la conversación.
Posteriormente, se dirigió hacia Mariana Zapata y le lanzó la bolsa con los dulces, repitiendo sus reclamos y haciendo referencia a su comportamiento: “mala amiga y muerta de hambre”, fueron algunas de las palabras.
Tras este momento, Campanita intentó acercarse nuevamente, pero Alexa reaccionó con fuertes gritos y le pedía que se retirara de la habitación de Tormenta.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike