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Tebi lo confesó todo sobre su ‘estrategia’ con Alexa en el juicio de La casa de los famosos

Tebi admitió en el juicio que su acercamiento a Alexa inició como estrategia en La casa de los famosos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Tebi admite que su relación con Alexa inició como estrategia en La casa de los famosos Colombia.
Tebi rompe el silencio en juicio y confiesa cómo empezó todo con Alexa en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

La casa de los famosos Colombia vivió un nuevo juicio liderado por Karina García, en el que se presentó una acusación relacionada con Tebi.

En esta ocasión, se señaló que el participante habría intentado enamorar a Alexa como parte de su estrategia de juego dentro de la competencia.

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¿Qué se dijo en el juicio sobre Tebi y su relación con Alexa en La casa de los famosos?

Y es que, al pasar al acusado, ninguno de los participantes quería en un principio tomar partido ante la acusación, pero Alexa sí se mostró afectada tras las palabras de Karina.

“Declaramos a Tebi inocente de esta acusación”, dijo, mientras los demás participantes dijeron que no, pero sí hubo un curioso comentario de Juanda Caribe, quien le dio un consejo a Tebi diciéndole que lo mejor era declararse culpable, con tono jocoso: “Papi, mejor deja así”.

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Mientras, Alejo y Aura también bromearon con el tema. A la pregunta de Karina sobre si tenía algo que decir, Tebi habló y explicó que cuando se acercó a Alexa sí fue por conveniencia, porque él no tenía ningún equipo, y que le sugirió hacer un “shippeo” falso para poner a hablar a La casa, ya que quería ver particularmente la reacción de Alejo y Yuli.

Tebi admite que su relación con Alexa inició como estrategia en La casa de los famosos Colombia.
Tebi rompe el silencio en juicio y confiesa cómo empezó todo con Alexa en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

“El jueguito se salió de las manos”, dijo, dando a conocer los detalles y que sus sentimientos cambiaron: “Reconozco que siento”, dijo.

¿Qué decisión se tomó en La casa de los famosos con la relación a Tebi y Alexa?

Juanda Caribe luego dijo que lo iba a defender hasta donde más pudiera, mientras le decía que se entregara, de nuevo en tono jocoso.

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Tebi dijo que “no tenía defensa frente a eso, más que comprobado, más que dicho, más que claro”, fueron sus palabras ante la acusación.

Alexa también se refirió al tema y dijo que entendió más lo que estaba pasando luego del congelado de Sofía Jaramillo, pese a que no estaba de acuerdo; sin embargo, señaló que entendía por qué Tebi tenía sus razones para no continuar más allá con ella.

Tebi admite que su relación con Alexa inició como estrategia en La casa de los famosos Colombia.
Tebi rompe el silencio en juicio y confiesa cómo empezó todo con Alexa en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Tebi finalmente dijo que igual tenían entre ellos unas líneas de respeto y empatía.

Finalmente, tras la votación de los participantes, Karina, en su rol como juez, lo declaró culpable por enamorar a Alexa.

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