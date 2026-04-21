Valentino reaccionó molesto tras la prueba de presupuesto con Marcelo y Carla: ¿qué les dijo?
Valentino se molestó tras la prueba de presupuesto con Carla y Marcelo y luego tuvo que pedir disculpas en La casa de los famosos.
Los participantes vivieron una nueva prueba de presupuesto en La casa de los famosos Colombia, en la que la dinámica principal consistía en no dejar de bailar durante varias horas.
¿En qué consistió la prueba de presupuesto en La casa de los famosos Colombia?
La actividad, denominada “la fiesta interminable”, se desarrolló en el loft, donde los participantes debían permanecer en parejas durante 9 horas continuas, siguiendo el ritmo de la música que les era asignada en cada momento.
Durante la prueba, los famosos debían mantenerse en constante movimiento sin detenerse a descansar, cumpliendo con la indicación de bailar según los cambios de ritmo musical y si paran de bailar les quitaban puntos.
En medio de la actividad, varios participantes aprovecharon los momentos de interacción para conversar sobre lo que ha ocurrido dentro de la competencia, incluyendo temas relacionados con estrategias y los sentimientos que se han despertado entre ellos, como en el caso de Tebi y Alexa, asimismo el de Juanda Caribe y supuestamente Mariana.
Al finalizar la prueba en la gala, los presentadores Carla y Marcelo informaron el resultado, indicando que los participantes lograron acumular los 600 puntos establecidos como objetivo del reto.
¿Qué pasó después de la prueba de presupuesto en La casa de los famosos Colombia?
Marcelo y Carla también informaron que Alejandro acumuló dos faltas dentro del reto sin embargo, no afectó al tanto al resultado final.
Posteriormente, Valentino y Alejandro se dirigieron a la despensa para recoger los alimentos correspondientes al presupuesto ganado por el grupo. Allí realizaron la selección de los productos necesarios para la semana.
Además, durante este proceso, los participantes también tuvieron que negociar algunos puntos adicionales con los presentadores, debido a los puntos sobrantes obtenidos en la prueba.
Valentino mostró su molestia al no poder negociar los puntos que se perdían, ya que pedía un helado adicional al que podían llevarse, y reaccionó diciendo que se iría. No obstante, luego se disculpó con Marcelo y Carla por haberse molestado.
Tras salir de la alacena, Valentino y Alejandro les contaron lo sucedido a sus compañeros, generando reacciones entre ellos.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike