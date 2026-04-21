Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Valentino reaccionó molesto tras la prueba de presupuesto con Marcelo y Carla: ¿qué les dijo?

Valentino se molestó tras la prueba de presupuesto con Carla y Marcelo y luego tuvo que pedir disculpas en La casa de los famosos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Los famosos enfrentaron una nueva prueba de presupuesto en La casa de los famosos Colombia
Así fue la prueba de presupuesto en La casa de los famosos Colombia. (Fotos: Canal RCN)

Los participantes vivieron una nueva prueba de presupuesto en La casa de los famosos Colombia, en la que la dinámica principal consistía en no dejar de bailar durante varias horas.

Artículos relacionados

¿En qué consistió la prueba de presupuesto en La casa de los famosos Colombia?

La actividad, denominada “la fiesta interminable”, se desarrolló en el loft, donde los participantes debían permanecer en parejas durante 9 horas continuas, siguiendo el ritmo de la música que les era asignada en cada momento.

Durante la prueba, los famosos debían mantenerse en constante movimiento sin detenerse a descansar, cumpliendo con la indicación de bailar según los cambios de ritmo musical y si paran de bailar les quitaban puntos.

Artículos relacionados

En medio de la actividad, varios participantes aprovecharon los momentos de interacción para conversar sobre lo que ha ocurrido dentro de la competencia, incluyendo temas relacionados con estrategias y los sentimientos que se han despertado entre ellos, como en el caso de Tebi y Alexa, asimismo el de Juanda Caribe y supuestamente Mariana.

Los famosos enfrentaron una nueva prueba de presupuesto en La casa de los famosos Colombia
Así fue la prueba de presupuesto en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Al finalizar la prueba en la gala, los presentadores Carla y Marcelo informaron el resultado, indicando que los participantes lograron acumular los 600 puntos establecidos como objetivo del reto.

¿Qué pasó después de la prueba de presupuesto en La casa de los famosos Colombia?

Marcelo y Carla también informaron que Alejandro acumuló dos faltas dentro del reto sin embargo, no afectó al tanto al resultado final.

Artículos relacionados

Posteriormente, Valentino y Alejandro se dirigieron a la despensa para recoger los alimentos correspondientes al presupuesto ganado por el grupo. Allí realizaron la selección de los productos necesarios para la semana.

Además, durante este proceso, los participantes también tuvieron que negociar algunos puntos adicionales con los presentadores, debido a los puntos sobrantes obtenidos en la prueba.

Los famosos enfrentaron una nueva prueba de presupuesto en La casa de los famosos Colombia
Así fue la prueba de presupuesto en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Valentino mostró su molestia al no poder negociar los puntos que se perdían, ya que pedía un helado adicional al que podían llevarse, y reaccionó diciendo que se iría. No obstante, luego se disculpó con Marcelo y Carla por haberse molestado.

Tras salir de la alacena, Valentino y Alejandro les contaron lo sucedido a sus compañeros, generando reacciones entre ellos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Los participantes celebraron los 100 días de competencia con la cápsula de del tiempo en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Juanda Caribe reaccionó a su cápsula del tiempo donde habló de infidelidad, ¿qué se dijo?

Tras cumplir 100 días, los famosos vivieron un emotivo momento al ver a su “yo” del pasado; el de Juanda Caribe habló de infidelidad.

Alexa, directa, le preguntó a Tebi si lo que ocurre entre ellos en La casa de los famosos es amor o estrategia. La casa de los famosos

Alexa sin filtro cuestionó a Tebi por su relación en La casa de los famosos: ¿es amor o estrategia?

Alexa fue clara con Tebi y le preguntó si lo que viven en La casa de los famosos Colombia es amor o estrategia.

Alexa Torrex y Tebi Bernal se sinceraron sobre lo que vienen sintiendo La casa de los famosos

Alexa Torrex tomó radical decisión con Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia

Alexa Torrex y Tebi Bernal tuvieron sincera conversación en La casa de los famosos Colombia 3: "Tú tomaste tu decisión".

Lo más superlike

A 9 años de su muerte, Dayana Jaimes revela detalles inéditos de la herencia Martín Elías

Dayana Jaimes reveló detalles inéditos sobre la herencia de Martín Elías, a nueve años de su muerte

A nueve años de la muerte de Martín Elías, Dayana Jaimes reveló nuevos detalles sobre la herencia del cantante de vallenato.

Talento nacional

La nueva docuserie de Rosana llega a Bogotá para '¡Mejor Vivir Sin Miedo!': ¿de qué se trata?

Greeicy Rendón celebró los cuatro años de su hijo Kai: así lo felicitó Lina Tejeiro Greeicy

Greeicy Rendón celebró los cuatro años de su hijo Kai: así lo felicitó Lina Tejeiro

¿Qué beneficios tiene la acupuntura? Salud y Belleza

¿Qué beneficios tiene la acupuntura, práctica que realiza Isabella Ladera?

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor de ‘El Chavo del 8’: ¿quién fue? Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor de ‘El Chavo del 8’: ¿quién fue?