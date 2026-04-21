La casa de los famosos Colombiavivió un emotivo momento con la Cápsula del tiempo, en la que los participantes tuvieron la oportunidad de ver mensajes del pasado al cumplir 100 días de convivencia en el reality.

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¿Cómo reaccionaron los participantes a la cápsula del tiempo en La casa de los famosos Colombia?

En la gala de la noche del 21 de abril, los famosos observaron los videos que grabaron antes de ingresar a la casa más famosa de Colombia, en el que se expresaban las expectativas, emociones y proyecciones cuando cumplieran 100 días de competencia.

Por su puesto, los famosos al ver sus videos que grabaron en diciembre antes de que empezara La casa generó reacciones entre ellos.

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Mariana fue una de las primeras en reaccionar, señalando que en ese momento no tenía mucha confianza en sí misma y que no creía que llegaría tan lejos en la competencia.

Por su parte, Alejandro expresó sentirse satisfecho por haber alcanzado este punto del programa, pues sus estrategias le han permitido mantenerse, así como lo pensó antes de ingresar.

Los famosos reviven su pasado en la cápsula del tiempo tras 100 días en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Valentino también vio su video y reaccionó con risas, mencionando lo que esperaba al inicio de la experiencia, quien solo habló de hombres.

Campanita, en su turno, aseguró que participar en La casa de los famosos era uno de sus sueños y que lo vivido le ha dejado grandes aprendizajes.

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Tebi, en su cápsula, habló de los altibajos que ha enfrentaría durante su paso por La casa mientras que los presentadores Marcelo y Carla hicieron referencia con humor a lo que está viviendo.

¿Cuál fue la cápsula de Juanda Caribe que llamó la atención en La casa de los famosos?

Beba, al ver su video, se mostró orgullosa de su recorrido y de la forma en la que ha enfrentado la experiencia dentro de La casa.

Por su parte, Juanda Caribe llamó la atención al referirse a un tema mencionado en su grabación, relacionado con la infidelidad, y durante la transmisión expresó seguró: “No hay cachos”.

Los famosos reviven su pasado en la cápsula del tiempo tras 100 días en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Y es que en el video le decía al Juanda Caribe del futuro que estuviera tranquilo que Sheila y la niña estaban bien y que ella no le habría sido infiel.

Y finalmente, en el video de Alexa con regaño le decía a su futuro que no le hiciera pasar penas: “Vergüenza, no me haga pasar”, y entre risas reaccionó.