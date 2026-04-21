Sheila lanzó curioso mensaje tras preocupación de Juanda Caribe en La casa de los famosos, ¿Lo perdonó?

Sheila Gándara causó revuelo en redes sociales tras compartir una imagen que llamó la atención en medio de las recientes declaraciones de Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué llamó la atención en la publicación de Sheila Gándara, pareja de Juanda Caribe?

A través de sus historias de Instagram, la pareja sentimental del participante publicó una selfie en la que se le ve mostrando su outfit. En la imagen se observa que se encuentra en un baño y, al fondo, se aprecia parte del vestier.

Más allá de la fotografía, lo que más generó comentarios fue la música que acompañó la historia.

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Sheila utilizó un audio en el que se escucha la frase: “Si te veo, mis ojos me delatan… que tú me gustas. Que tu eres mía”, lo que despertó comentarios entre los usuarios sobre el momento personal que atraviesa con Juanda Caribe.

Sheila Gándara reaparece con curioso mensaje tras palabras de Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

Como era de esperarse, los usuarios relacionaron la publicación con lo que ocurre dentro de La casa de los famosos.

Esto debido a que Juanda Caribe recientemente recibió un mensaje durante el congelado de Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia, donde se le pidió enfocarse en el juego sin desviarse emocionalmente.

¿Qué ocurre entre Sheila Gándara y Juanda Caribe?

Por su parte, Juanda Caribe reaccionó a la situación mostrando preocupación, especialmente por la falta de interacción de Sheila en algunos de los beneficios en los que los participantes han recibido algo por parte de sus familias. Sin embargo, también dejó claro que se mantiene firme con su relación.

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Por su parte, Sheila ha compartido en los últimos días mensajes que han dado a entender que la relación ya no sigue entre ellos, como indirectas, pullas e incluso fuertes comentarios tras publicaciones de algunos momentos en La casa de los famosos Colombia.

Sheila Gándara reaparece con curioso mensaje tras palabras de Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

La situación se da en medio de versiones que han circulado en redes de una supuesta infidelidad por parte de Juanda Caribe con otras mujeres y a esto se le suma el supuesto ‘shippeo’ que está viviendo en La casa de los famosos con Mariana Zapata, en el que él ha expresado gusto por ella.