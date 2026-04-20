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Sofía Jaramillo ingresó en congelado a La casa de los famosos y le dio luz verde a Tebi y Alexa

Sofía Jaramillo entró a La casa de los famosos y lanzó un fuerte mensaje a Alexa y Tebi, quien reaccionó llorando.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Congelado de Sofia Jaramillo en La casa de los famosos Colombia
Tebi rompió en llanto tras congelado de Sofia Jaramillo en La casa de los famosos Colombia. (Fotos: Canal RCN)

Sofía Jaramillo ingresó a La casa de los famosos Colombia en medio de un congelado, dejando varios mensajes dirigidos a los participantes durante su visita sorpresa que dejó a varios en shock, particularmente a Tebi y Juanda Caribe.

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¿Qué le dijo Sofía Jaramillo a Juanda Caribe en el congelado en La casa de los famosos Colombia?

Durante su entrada, Sofía expresó distintas frases mientras recorría algunos espacios de La casa. “Qué rico volver”, además de mencionar que por siempre sería “Calma” y expresar que, aunque no les guste a los seguidores de “Tormenta”, mantenía su postura.

Sofia Jaramillo También comentó: “Me alegra verlos más a unos que a otros”, lo que generó algunas reacciones entre los participantes que la escuchaban durante el congelado.

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Uno de los primeros en recibir sus palabras fue a Juanda Caribe, a quien le recomendó no desviarse de sus sentimientos, haciendo referencia al supuesto ‘shippeo’ con Mariana: “Desechan a las personas como si fueran objetos”.

Congelado de Sofia Jaramillo en La casa de los famosos Colombia
Tebi rompió en llanto tras congelado de Sofia Jaramillo en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

A Mariana le habló fuerte sobre los códigos entre amigos, indicando que cuando se considera a alguien cercano, las correcciones deben hacerse en privado y no en público: “Mala amiga, eres una hipócrita”.

Con Beba, le pidió dejar de lado los pensamientos negativos y confiar en su talento, elogiando sus cualidades y también mencionó que hay demasiadas personas que la querían afuera.

A Valentino solo se limitó a darle un beso mientras expresó que no tenía discurso preparado para él.

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Campanita también recibió comentarios, donde le mencionó que habían señalado de injusta tras el brunch. Pero Sofía señaló que no la consideraba una mala persona, pero sí le dejo claro que “lo que esta flojo se cae y Colombia lo vio y me pidieron disculpas”.

Congelado de Sofia Jaramillo en La casa de los famosos Colombia
Tebi rompió en llanto tras congelado de Sofia Jaramillo en La casa de los famosos Colombia. (Fotos: Canal RCN)

¿Qué dijo Sofía Jaramillo a Tebi que lo hizo llorar en La casa de los famosos Colombia?

Tebi recibió un mensaje fuerte por parte de Sofía Jaramillo en el que le pidió enfocarse en el presente de La casa de los famosos y soltara lo que estaba afuera.

“Concéntrate acá y vive el aquí y el ahora. Tienes luz verde para que se lleve a cabo lo que se quiera acá con Alexa”, y luego agregó: “Me encanta Alexa, es una alma buena”. “No pienses más afuera, todo está bajo control, dale sin miedo, tienes luz verde”.

Sin embargo, tras la salida de Sofía Jaramillo, Tebi se mostró bastante afectado y rompió en llanto.

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