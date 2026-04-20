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Alejandra Salguero reaccionó a rumores de infidelidad con amigo de Tebi: “la verdad…”

Alejandra Salguero, expareja de Tebi, respondió a rumores de infidelidad que la vinculaban con una persona cercana al participante.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Alejandra Salguero reaccionó a rumores de infidelidad con amigo de Tebi
Alejandra Salguero se pronunció sobre rumores de infidelidad con amigo de Tebi. (Foto: Canal RCN)

Alejandra Salguero, expareja de Tebi Bernal, compartió un mensaje en sus redes sociales en medio de la polémica por los rumores de infidelidad que han surgido tras su ruptura con el participante de La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué dijo Alejandra Salguero, ex de Tebi, en medio de la polémica de infidelidad?

Alejandra, quien recientemente confirmó su ruptura con el participante de La casa de los famosos Colombia, tras la cercanía de Tebi con Alexa en medio de la competencia de convivencia.

La expareja de Tebi publicó una serie de videos en los que expresó su molestia por la situación y mostró unas pruebas en contra del participante.

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En sus palabras, Alejandra se refirió a los inconvenientes que atravesaron como pareja, señalando que, debido a estos conflictos, en su momento tomó acciones legales. Sin embargo, también mencionó que posteriormente decidió darle una segunda oportunidad a la relación.

Alejandra Salguero reaccionó a rumores de infidelidad con amigo de Tebi
Alejandra Salguero se pronunció sobre rumores de infidelidad con amigo de Tebi. (Foto: Canal RCN)

Tras estas declaraciones, comenzaron a circular en redes sociales señalamientos sobre una supuesta infidelidad por parte de Alejandra.

De acuerdo con lo mencionado por algunos creadores de contenido, ella habría tenido un vínculo con un amigo cercano de Tebi, situación que habría influido en la ruptura previa entre ambos.

¿Cuál fue el mensaje que publicó Alejandra Salguero, ex de Tebi Bernal?

En medio de la polémica, Alejandra Salguero utilizó sus historias de Instagram para compartir un mensaje que llamó la atención de sus seguidores. En la publicación escribió:

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“Donde no hay pruebas no hay verdad, y aunque muchos juzguen, recuerdo que incluso Jesús fue señalado y aun así fue Dios quien respaldó su vida”.

Alejandra Salguero reaccionó a rumores de infidelidad con amigo de Tebi
Alejandra Salguero se pronunció sobre rumores de infidelidad con amigo de Tebi. (Foto: Canal RCN)

Además, agregó: “A veces quienes parecen más cercanos también decepcionan. Por eso no pongo mi confianza en el ser humano sino en Dios; al final las acciones hablan y la verdad solo es una y permanece”.

Como era de esperarse el mensaje fue interpretado por varios usuarios como una respuesta a los rumores que han circulado recientemente en redes sociales sobre su vida personal.

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