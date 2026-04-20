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Manuela Gómez se refirió sin filtro sobre Alexa y Tebi e hizo fuerte petición a sus exparejas

Manuela Gómez opinó sobre la cercanía entre Alexa y Tebi en La casa de los famosos y pidió empatía con las exparejas de ellos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Manuela Gómez destapa la verdad sobre Alexa y Tebi y habla del “efecto encierro”
Manuela Gómez opina de la cercanía entre Alexa y Tebi en La casa de los famosos Colombia. (Fotos: Canal RCN)

Manuela Gómezsorprendió al referirse abiertamente sobre lo que piensa de la cercanía entre Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué dijo Manuela Gómez sobre la relación entre Alexa y Tebi en La casa de los famosos Colombia?

Recientemente, la exparticipante de La casa de los famosos realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde suma millones de seguidores. Allí, al ser consultada sobre el “shippeo” entre Alexa y Tebi, habló sin filtro y expresó:

“Yo sabía que esa situación se iba a salir de control. El día que les dejé el mensaje fui muy clara, muy contundente: les dije que no le hicieran daño a las personas que los estaban esperando afuera”.

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Asimismo, reconoció que es un tema que depende de ellos si deciden ignorar lo que sucede fuera del reality. “Hay que ser empáticos con las personas que los están esperando afuera o los estaban esperando”, comentó.

También dejó claro que no puede opinar demasiado, pero reiteró que intuía que esto iba a pasar.

Manuela Gómez destapa la verdad sobre Alexa y Tebi y habla del “efecto encierro”
Manuela Gómez opina de la cercanía entre Alexa y Tebi en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Incluso, se refirió a Alexa señalando que sentía que ella estaba más cercana a Tebi que Tebi de Alexa. Aun así, aseguró estar sorprendida por todo lo que ha ocurrido ante las situación que se han visto.

En el video que compartió, Manuela utilizó la expresión “efecto encierro”, por lo que fue interpretada como una posible razón de lo que lo que está sucediendo a dentro de La casa.

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Como se ha visto, Tebi y Alexa han estado muy cercanos en La casa de los famosos mostrando gestos, miradas y abrazos que han llamado la atención de muchos, incluso de sus exparejas fuera del programa.

¿Qué pasó con las parejas de Tebi y Alexa fuera de La casa de los famosos Colombia?

Por su parte, Alexa utilizó en su momento las cámaras del programa para terminar su relación con Jhorman, aunque él aseguró que la apoyaría hasta el final.

Sin embargo, recientemente, durante una dinámica en la que los participantes realizaban una obra de teatro, Tebi sorprendió a Alexa al darle un beso romántico, lo que generó un fuerte revuelo.

Manuela Gómez destapa la verdad sobre Alexa y Tebi y habla del “efecto encierro”
Manuela Gómez opina de la cercanía entre Alexa y Tebi en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

A esto se suma que Alejandra Salguero confirmó reciamente su ruptura con Tebi. Aunque aseguró que estaba esperando su salida, no pudo continuar tras ver lo ocurrido. En paralelo, Jhorman también tomó la decisión de terminar definitivamente su relación con Alexa.

 

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