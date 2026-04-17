Karola habría tomado drástica decisión con Dímelo King, ¿qué tiene que ver Yaya Muñoz?

Yaya Muñoz, Tamo y Dimelo King generaron revuelo en redes sociales luego de mostrar en una transmisión en vivo que Karola habría bloqueado al creador de contenido.

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¿Qué pasó entre Karola y Dimelo King que causó revuelo?

Todo ocurrió durante un en vivo reciente en el que los creadores hablaban sobre lo que ha pasado recientemente en La casa de los famosos Colombia, tema que ha sido frecuente en sus conversaciones.

Como se conoce, Karola hizo parte anteriormente del pódcast de Dimelo King, antes de la participación de Valentino Lázaro, y posterior generó la llegada de Yaya Muñoz al programa.

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En esta última parte con Yaya Muñoz, el programa en vivo solía comentar lo que pasaba en La casa de los famosos, en especial a la participación de Karola y de Valentino y algunos de ellos mostraron su apoyo a ellos.

Karola habría bloqueado a Dimelo King y Yaya Muñoz termina involucrada. (Foto: Canal RCN)

En el caso de Dimelo King había manifestado públicamente su respaldo a Karola, asegurando que le tenía aprecio e incluso la defendió por todo lo ocurrido con ella y Alejandro Estrada.

Sin embargo, tras la reciente eliminación de Karola del reality, donde obtuvo un alto porcentaje de votación en negativo por parte del público, su nombre volvió a ser tema de conversación.

¿Quién ganó la apuesta tras conocerse que Karola habría bloqueado a Dímelo King?

En el en vivo Yaya y los demás penalistas apostaron un millón de pesos, para que Dimelo King la llamara en vivo, pero se llevaron una gran sorpresa.

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Por su parte, Tamo cuestionó a Dimelo King por intentar comunicarse con Karola, diciéndole que no tenía vergüenza. Por su parte, el podcaster respondió que intentar contactarla era algo normal.

Karola habría bloqueado a Dimelo King y Yaya Muñoz termina involucrada. (Foto: Canal RCN)

Fue entonces cuando, en plena transmisión, Dimelo King tomó su celular e intentó comunicarse con Karola pero salió desviada la llamada y luego intentó por redes sociales contactarla, pero tampoco fue posible.

Como era de esperarse la situación en vivo generó reacciones entre los presentes y Dímelo King, resultó pagándole el dinero a Yaya Muñoz, tras revelar que al parecer la exparticipante de La casa de los famosos Colombia lo habría bloqueado de redes sociales.