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Daniela Ospina mostró uno de sus vestidos de novia para su boda con Gabriel Coronel y así luce

Daniela Ospina sorprendió con su vestido blanco tras mostrar detalles de su boda con Gabriel Coronel.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Daniela Ospina compartió detalles de lo que será su boda con Gabriel Coronel
Daniela Ospina impacta al mostrar su vestido de novia. (Fotos: AFP y Freepik)

La empresaria y modelo Daniela Ospina causó revuelo este viernes 17 de abril luego de compartir varios detalles de lo que fue su matrimonio con el actor y cantante venezolano, Gabriel Coronel.

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¿Cómo fue el matrimonio de Daniela Ospina con Gabriel Coronel?

A través de redes sociales, la expareja de James Rodríguez publicó imágenes inéditas de la celebración junto a su pareja, con quien actualmente tiene un hijo llamado Lorenzo.

Daniela compartió un video en el que se conocieron algunos detalles de la celebración, la cual se llevó a cabo en Medellín.

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Daniela Ospina sorprendió al publicar un video en su cuenta de TikTok, donde suma millones de seguidores, mostrando parte de este momento.

Daniela Ospina compartió detalles de lo que será su boda con Gabriel Coronel
Daniela Ospina impacta al mostrar su vestido de novia. (Foto: AFP)

En el video se observa a la empresaria mientras una persona le arregla el cabello, mientras ella luce un vestido de novia blanco.

Como era de esperarse, las publicación rápidamente se llenó de corazones y comentarios de felicitación por parte de los usuarios, quienes respondieron con mensaje emotivos para ella y su pareja: “¡hermosa! Una mujer ejemplo y admiración. Bendiciones en su nueva familia”.

¿Qué mostró Daniela Ospina en redes sociales sobre su vestido de novia?

El diseño del vestido muestra una parte delantera más corta, por encima de la rodilla, mientras que la parte trasera es larga, lo que se puede apreciar mientras ella se mira frente al espejo.

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Estas publicaciones llamaron la atención de sus millones de seguidores, quienes reaccionaron con gran sorpresa al verla de nuevo con vestido de novia.

Desde hace algunos meses se venía hablando de que Daniela Ospina llegaría por segunda vez al altar, esta vez con Gabriel Coronel, luego de haberse comprometido en 2022.

Daniela Ospina compartió detalles de lo que será su boda con Gabriel Coronel
Daniela Ospina impacta al mostrar su vestido de novia. (Foto: AFP)

Su historia de amor con el cantante venezolano comenzó en 2021 y desde allí ha dado de que hablar por la relación que construyeron públicamente, y es que se consolidó años después de su separación en 2017 con James Rodríguez, con quien tiene una hija en común, Salomé Rodríguez Ospina.

Por lo pronto, se desconocen más detalles sobre la celebración, como si se trató de una ceremonia religiosa, el número de invitados o aspectos adicionales relacionados con el evento.

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