En la semana de la celebración de Halloween en La casa de los famosos Colombia, el miércoles de nominación dejó una placa parcial que dio un giro inesperado con la dinámica de las calabazas, las cuales otorgaron diferentes poderes a los participantes.

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¿Qué poderes entregaron las calabazas en La casa de los famosos Colombia?

Durante la actividad, los famosos debían tomar una calabaza al azar, lo que definía el beneficio o el castigo que recibirían.

El primero en tomar una calabaza fue Valentino, quien obtuvo el poder de nominación directa y decidió poner en placa de inmediato a Tebi.

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Posteriormente, Mariana fue la siguiente en participar y recibió el poder de robo de salvación; sin embargo, este quedó anulado debido a que actualmente es la líder de la semana.

Campanita obtuvo el poder de salvación. Carla Giraldo y Marcelo Cezán le explicaron que podía sacar a un participante de la placa en cualquier momento de aquí a la semifinal, pero no podía usarlo en sí mismo y solo podría hacerlo una vez.

Por su parte, Beba sacó el poder de nominación con candado, por lo que Aura Christina quedó en placa de eliminación y no podrá ser salvada.

Juancho obtuvo el poder de nominación perpetua y decidió asignárselo a Alexa, quien estará en la nominación hasta la semifinal.

¿Cómo se movió la placa tras la dinámica de las calabazas?

Alexa fue la siguiente en participar y obtuvo el veto de nominación, lo que significa que no podrá nominar a nadie hasta la semifinal y decidió dárselo a Valentino.

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Juanda Caribe continuó y recibió el poder de la inmunidad, el cual podrá usar una sola vez de aquí a la semifinal y en cualquier momento, aunque no podrá aplicarlo sobre sí mismo.

Aura Christina no obtuvo ningún poder en esta dinámica. Tebi por su parte recibió el poder de intercambio, con el que decidió cambiar a un participante en placa por Alexa, realizando el movimiento con Valentino para esta nominación.

Finalmente, Alejandro obtuvo el poder del destierro y eligió a Juanda Caribe. Este poder aunque no representa un castigo, sino que un beneficio, ya que estará en el loft durante un día y podrá ver a través de las cámaras lo que sucede en La casa.

En medio de este momento, Beba lloró y varios participantes se despidieron de Juanda Caribe, mientras tanto agradeció por la oportunidad antes de dirigirse de La casa, pensando que su participación en La casa había terminado.