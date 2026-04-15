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Artista invitado en La casa de los famosos sorprende al declarar su amor a Alexa Torrex; esto dijo

Montano lanzó mensaje de amor a Alexa Torrex tras su presentación en La casa de los famosos y le recordaron a Tebi y a Jhorman.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Montano le declaró su amor a Alexa Torrex tras presentación en La casa de los famosos Colombia.
Artista que se presentó en La casa de los famosos declaró su amor a Alexa Torrex. (Foto: Canal RCN)

Montano, uno de los artistas invitados para animar la fiesta de los sábados en La casa de los famosos Colombia, reapareció con una curiosa declaración de amor para Alexa Torrex.

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¿Qué pasó entre Montano y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

Como bien se conoce, cada sábado los famosos tienen una temática y cuentan con artistas musicales. Recientemente, se presentó un curioso episodio en el que Montano le cantó directamente a la participante de La casa de los famosos.

El momento dio de qué hablar por las miradas que tuvieron entre ellos, y en el que incluso habría generado una reacción de celos en Tebi, quien estaba justo al lado de Alexa.

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Tras este episodio, el artista generó revuelo en redes sociales luego de expresar un sentimiento tras su presentación.

Montano le declaró su amor a Alexa Torrex tras presentación en La casa de los famosos Colombia.
Artista que se presentó en La casa de los famosos declaró su amor a Alexa Torrex. (Foto: Canal RCN)

En un video publicado en su cuenta de TikTok, el artista compartió un fragmento en el que se le ve cantando una de sus canciones con letras de amor.

“Mirarte a los ojos y darte un par de besos en la noche”, son algunas frases que se alcanzan a escuchar en la canción.

Más allá de mostrar su música, lo que realmente llamó la atención fue el comentario que escribió para compartir el video:

“No creía en el amor a primera vista hasta hace unos días”, decía el mensaje junto a dos emojis: un corazón morado y un mono con los ojos tapados.

Como bien se conoce en redes, el corazón morado es un color que caracteriza a Alexa Torrex.

¿Qué reacciones generó Montano tras declararle su amor a Alexa Torrex?

Como era de esperarse, los usuarios reaccionaron de inmediato, en su mayoría mencionando a Alexa Torrex.

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“Le voy a ir a decir a Tebi y a Jhorman”, fue uno de los comentarios de humor, haciendo referencia a la cercanía que tiene Tebi con Alexa dentro de La casa, mientras que Jhorman era el prometido de la participante.

Montano le declaró su amor a Alexa Torrex tras presentación en La casa de los famosos Colombia.
Artista que se presentó en La casa de los famosos declaró su amor a Alexa Torrex. (Foto: Canal RCN)

“¿Quéeee? ¿Montano se enamoró de Alexa a primera vista? Bueno, creo que se vería mejor con él que con Tebi”, fue otro de los comentarios.

Mientras tanto, otros usuarios consideran que el video hace parte de una estrategia para llamar la atención y generar publicidad a su canción.

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