Maleja Restrepo divide opiniones tras mostrar que su hija se tinturó el cabello; “todo a su tiempo”

Maleja Restrepo mostró recientemente que su hija Macarena, de 8 años, tenía parte de su cabello tinturado de rojo. Tras esto, la presentadora recibió críticas en redes sociales y así respondió.

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¿Qué mostró Maleja Restrepo de su hija Macarena que causó revuelo en redes?

A través de su cuenta de TikTok, Maleja Restrepo compartió un video en el que se ve a la niña muy emocionada con su nuevo color de cabello.

En las imágenes, Macarena aparece sonriente y mostrando sus mechones rojos mientras le muestra a su mamá.

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En el video se escucha la voz de Maleja preguntándole cómo iba a llegar al colegio con ese cambio, a lo que la niña respondió con la espontaneidad que la caracteriza, que sus compañeros se sorprenderían al verla.

Posteriormente, la presentadora, entre risas, le preguntó si estaba feliz con su nuevo look, mientras la niña no paraba de bailar y mostrarse contenta con el resultado.

“La verdad es que te quedaron muy lindos”, dijo Maleja Restrepo durante el video, mientras Macarena también daba detalles del proceso, mencionando que para lograr el color le habían decolorado el cabello.

¿Qué dijo Maleja Restrepo tras las críticas por el cambio de look de su hija?

Tras la publicación, varios usuarios se dividieron en opiniones. Algunos comentarios señalaban preocupaciones sobre el uso de químicos en el cabello de la niña, mientras que otros mensajes cuestionaban la decisión del cambio de look a su edad.

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Entre los comentarios se leía: “Pero cómo le vas a pintar el cabello a Macarena así” o “Muy bonita y todo, pero esos son químicos y hacen daño, todo a su tiempo”, entre otros.

También hubo usuarios que reaccionaron en defensa tanto de la niña como de la presentadora: “yo aquí mirando las criticonas” o “Maca y su originalidad de su nuevo look”, fueron algunos de los comentarios.

Frente a esto, Maleja Restrepo respondió en la misma publicación, respondió algunos de los mensajes con risas y emojis de corazones rojos y otros de caritas riendo, dejando ver así su postura frente a las opiniones que tienen algunas personas.