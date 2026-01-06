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Tebi Bernal dejó en duda una relación con Alexa Torrex tras La casa de los famosos Colombia: esto dijo

El creador de contenido se refirió a los rumores sobre un posible romance con Alexa Torrex tras su salida del reality

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Tebi Bernal rompe el silencio sobre Alexa Torrex y su futuro fuera del reality
Tebi Bernal rompe el silencio sobre Alexa Torrex y su futuro fuera del reality (Foto Canal RCN)

Tebi Bernal se pronunció sobre los rumores que han surgido respecto a una posible relación con Alexa Torrex tras su salida de La casa de los famosos Colombia.

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La relación entre ambos ha generado conversación entre los seguidores del reality, quienes han estado atentos a sus declaraciones y a la cercanía que mostraron durante su participación en la competencia.

Tebi Bernal aclaró si habrá romance con Alexa Torrex tras La casa de los famosos
Tebi Bernal aclaró si habrá romance con Alexa Torrex tras La casa de los famosos (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Tebi Bernal sobre una relación con Alexa Torrex?

En una entrevista concedida al programa radial Radio Uno, Tebi Bernal fue consultado directamente sobre la posibilidad de iniciar una relación sentimental con Alexa Torrex fuera del reality.

Ante la pregunta, el creador de contenido fue claro al señalar que, por ahora, no puede asegurar nada sobre una relación, ya que considera que aún no se conocen en su totalidad fuera del contexto del programa.

Tebi explicó que dentro de la casa ambos solo pudieron mostrar una parte de sí mismos, por lo que la percepción que tienen el uno del otro está basada únicamente en lo vivido durante la competencia.

Asimismo, mencionó que lo ideal sería darse la oportunidad de conocerse en la vida real antes de tomar cualquier decisión, aunque dejó claro que por el momento no puede confirmar si eso sucederá.

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¿Qué ha dicho Alexa Torrex sobre las declaraciones de Tebi Bernal?

Hasta el momento, Alexa Torrex no ha dado una respuesta reciente frente a las declaraciones de Tebi Bernal.

Sin embargo, durante su paso por el reality y tras su eliminación, Alexa expresó en varias ocasiones su interés por explorar lo que podría surgir entre ambos fuera del programa, mostrando cercanía y afinidad con el creador de contenido.

Incluso, en diferentes momentos de la competencia, la creadora de contenido dejó ver su intención de mantener el vínculo y ver cómo evolucionaba la relación una vez terminara el reality.

Por ahora, ambos continúan generando expectativa entre sus seguidores, quienes siguen atentos a cualquier novedad sobre lo que podría pasar entre los dos exparticipantes del reality.

Tebi Bernal dejó en duda una relación con Alexa Torrex tras el programa
Tebi Bernal dejó en duda una relación con Alexa Torrex tras el programa (Foto Canal RCN)
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