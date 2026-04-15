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La Segura responde sin filtro a críticas por fiesta que le hizo a Lucca tras cumplir un año

La Segura salió en su defensa y respondió a las críticas por la fiesta que le hizo a su bebé tras cumplir un año.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La Segura reacciona a críticas por fiesta de su bebé y muestra detalles del evento
La Segura habla tras críticas por fiesta de su bebé y deja ver cómo fue la celebración. (Foto: Canal RCN)

La influencer Natalia Segura, más conocida como La Segura, salió en su defensa luego de recibir críticas en redes sociales por la fiesta de cumpleaños que le realizó a su bebé de un año.

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¿Qué dijo La Segura sobre la fiesta de cumpleaños de su bebé?

La creadora de contenido caleña compartió con sus seguidores varios detalles de la celebración, lo que generó múltiples comentarios en redes sociales, por lo ella tuvo que salir a hablar sobre el tema.

La influencer, durante el pasado fin de semana, publicó en sus redes sociales varias imágenes de lo que fue la celebración del primer año de su hijo.

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Aunque previamente había mencionado que no haría una gran fiesta debido a la corta edad del bebé, finalmente mostró un evento con una amplia decoración inspirada en El Rey León.

La Segura recordó cómo era su cuerpo antes de las complicaciones de salud

En los videos e imágenes se pudieron ver animadores, espacios temáticos y diferentes actividades, en las que incluso se le vio a La Segura bailando y disfrutando del momento junto a su familia e invitados.

Tras las publicaciones, La Segura compartió un nuevo video en el que se refirió, en tono irónico, a los comentarios sobre que su hijo no recordaría la celebración por su edad.

Posteriormente, mostró imágenes en las que se observa al bebé riendo, emocionado y participando en la fiesta.

En el mismo video, La Segura volvió a aparecer mencionando que muchas personas cuestionan este tipo de celebraciones porque los niños no las recuerdan. Sin embargo, contrastó esa idea con lo que se veía en el video.

¿Cómo fue la celebración del primer año del hijo de La Segura?

Durante el video, La Segura también compartió más detalles de la fiesta, en la que estuvieron presentes familiares y personas cercanas.

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Según lo que mostró, hubo espacios decorados, actividades como pintucaritas y una decoración que llamó la atención de sus seguidores.

Finalmente, La Segura expresó que, aunque su hijo no recuerde la celebración en el futuro, tanto ella como su familia disfrutaron el momento, al igual que el bebé durante la fiesta: “Le hicieron el mejor primer añito a baby Lucca”, dijo.

La Segura mostró cómo fue la fiesta del primer cumpleaños de Lucca
Así fue la celebración del primer cumpleaños del bebé de La Segura. (Foto: Canal RCN)
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