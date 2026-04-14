Tras la segunda función del cine en La casa de los famosos Colombia, se generó una nueva tensión entre Beba y Mariana Zapata luego de ver conversaciones que tuvieron con ellas con Valentino.

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¿Qué se mostró en el cine sobre Beba, Mariana y Valentino en La casa de los famosos Colombia?

En la función de cine se mostró un momento en el que Beba y Valentino hablaban sobre Mariana, así como otro en el que Valentino y Mariana conversaban sobre que Beba no estaría colaborando con los quehaceres de la casa.

Tras estas proyecciones, Valentino y Mariana conversaron nuevamente sobre lo visto, y lo que había pasado en medio de la prueba de presupuesto en donde tuvieron una fuerte discusión.

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Mariana sin duda expresó lo que pensaba realmente de Beba. En ese momento, manifestó que ya no la soportaba más, señalando que su actitud no le gustaba y que sentía que, desde que regresó a la competencia, algo había cambiado.

También comentó que no quería estar cerca de ella y que en algunas ocasiones incluso le generaba incomodidad, según ella, a Beba todo le molestaba. Además dijo que sentía temor tras algunas reacciones que tenía.

Durante la conversación, Mariana expresó frases como que estaba cansada de la situación y que todo se había convertido en un problema constante.

Sin embargo, ninguno de los dos participantes se percató de que Beba se encontraba escuchando la conversación mientras estaba en el pasillo.

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¿Cómo reaccionó Beba tras escuchar lo que dijeron Mariana y Valentino?

Beba reaccionó a lo que escuchó sobre ella en la conversación entre Mariana y Valentino.

Posteriormente, expresó que eso era lo que estaba esperando, en referencia a lo dicho por sus compañeros.

Luego de este momento, Beba se dirigió al cuarto del líder para recoger sus cosas, después de que Mariana mencionara que no quería que ella durmiera en ese espacio.

Pese a que Beba reaccionó a lo último que dijo Mariana sobre ella. Por su parte Mariana ni Valentino se dieron cuenta que Beba escuchó toda la conversación.

Tras este episodio, Beba se notaba visiblemente molesta y con los ojos llorosos.