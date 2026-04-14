El cine dejó al descubierto estrategias de Juanda Caribe en La casa de los famosos y así reaccionaron

Los participantes de La casa de los famosos Colombia vivieron la segunda función de cine, en la que se mostraron diferentes momentos que no pasaron desapercibidos para quienes continúan en competencia.

Artículos relacionados La casa de los famosos Eidevin reaccionó a eliminación de Karola de La casa de los famosos Colombia: esto dijo

¿Qué se vio en la segunda función de cine en La casa de los famosos Colombia?

Carla Giraldo y Marcelo Cezán presentaron la primera película, inspirada en los momentos más graciosos que han vivido los famosos dentro de la casa.

Durante la proyección, varios de los participantes no paraban de reír al verse reflejados en situaciones que habían protagonizado días atrás y con compañeros que ya no están en La casa de los famosos.

Artículos relacionados La casa de los famosos Emiro Navarro rompió el silencio tras eliminación de Karola de La casa de los famosos Col: ¿qué dijo?

Posteriormente, se presentó una segunda película titulada ‘Los estrategas’, en la que se evidenciaron algunas de las estrategias que Juanda Caribe usa con sus compañeros de Calma.

En las imágenes se mostró lo que les decía a cada uno para que actuaran dentro del juego, lo que generó reacciones entre los participantes al ver estos momentos, muchos de los participantes reaccionaron con gestos, sin embargo, ninguno como tal expresó en su momento lo que percibió.

En esta misma proyección, Mariana y Valentino dejaron al descubierto comentarios relacionados con Beba, quien reaccionó visiblemente molesta ante lo que escuchó, lo que reavivó la tensión que ya se había presentado previamente durante la prueba de presupuesto.

Asimismo, también se mostraron conversaciones entre Beba y Valentino sobre Mariana, lo que permitió ver lo que se decían entre ellos en diferentes momentos.

¿Qué reacciones generó el cine entre los participantes de La casa de los famosos Colombia?

En una tercera película, se evidenciaron algunas conversaciones entre Tebi, Alejandro sobre Beba, en la que mencionaron los dos que definitivamente no les caía bien ella.

Artículos relacionados Salomón Bustamante Salomón Bustamante rompió el silencio sobre su presunta ruptura con Laura León; esto dijo

El cine dejó también al descubierto lo que se decían entre los integrantes de Tormenta, en conversaciones entre Tebi y Alejandro sobre Alexa y también, entre Tebi y Alexa sobre Alejandro.

Algunos participantes manifestaron que no se trataba de una amistad real dentro de La casa de los famosos.

En medio de la situación, Alexa reiteró que las amistades se definirán fuera de la casa y no dentro de La casa.