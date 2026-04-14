Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Salomón Bustamante rompió el silencio sobre su presunta ruptura con Laura León; esto dijo

Salomón Bustamante habló sobre los rumores de ruptura con Laura León y aclaró su situación actual con este video.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Salomón Bustamante sorprende al hablar de su supuesta ruptura con Laura León
Salomón Bustamante responde a rumores de ruptura con Laura León y esto fue lo que dijo. (Fotos: Canal RCN)

Los rumores sobre una posible ruptura entre Salomón Bustamante y Laura León han generado revuelo en redes luego de que la actriz compartiera un mensaje refiriéndose a él como su ex.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Salomón Bustamante sobre su relación con Laura León?

Salomón Bustamante a través de un video publicado en su cuenta de Tiktok donde suele hacer contenido de humor y en ocasiones lanza presuntas indirectas sobre su situación sentimental.

En esta ocasión con un revelador video tras los supuestos rumores que empezaron a circular, hoy 14 de abril desde temprano en redes sociales, en donde supuestamente Laura de León habría confirmado la ruptura.

Artículos relacionados

Tras la ola de reacciones que se generaron en torno a la presunta ruptura, Salomón compartió un video en el que aparece con la actriz Laura de León, abrazándola, bailando una canción de vallenato mientras se les ve en medio de una celebración donde hay música en vivo con un revelador mensaje:

Salomón Bustamante sorprende al hablar de su supuesta ruptura con Laura León
Salomón Bustamante responde a rumores de ruptura con Laura León y esto fue lo que dijo. (Foto Canal RCN)

“Dicen por ahí: confunde y reinarás, seguimos celebrando”, con este mensaje Salomón habría desmentido la supuesta ruptura; sin embargo, en el video nuevamente hablan de que son amigos y que son ex.

¿Por qué Salomón Bustamante afirmó que es amigo de Laura de León?

En medio del video, Laura de León y Salomón Bustamante, a quienes se les ve un poco pasados de licor, le dan un beso a la cámara y luego intentan besarse entre ellos; sin embargo, ambos reaccionan de inmediato y dicen que no.

Artículos relacionados

Acto seguido, los dos hacen el gesto con los dedos de que cortaron, como señal de que la relación terminó, y luego se dan la mano como amigos. En ese momento, Salomón se acerca a la cámara y dice: “Solo amigos, solo amigos”.

Salomón Bustamante sorprende al hablar de su supuesta ruptura con Laura León
Salomón Bustamante responde a rumores de ruptura con Laura León y esto fue lo que dijo. (Foto Canal RCN)

Posteriormente, el actor afirma que es amigo de su ex, lo que provoca la risa entre ambos mientras continúan en medio de la fiesta.

Como era de esperarse, los comentarios en redes sociales no tardaron en aparecer tras la publicación del video con comentarios como: “¿Cómo que amigo de mi ex? ¿Soy la única que no entendí?” o “Su mirada cambió para él”, junto con un emojis de quedarse en silencio.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Video viral mostraría lo que dijo Melissa Gate tras eliminación de Karola Melissa Gate

Así habría reaccionado Melissa Gate a la eliminación de Karola de La casa de los famosos Colombia

En redes sociales circula un video en el que se apreciaría la reacción de Melissa Gate a la eliminación de Karola.

Daniela Legarda alerta tras casi beber vidrio triturado en su bebida Legarda

Daniela Legarda lanzó advertencia tras casi ingerir vidrio triturado en su bebida

Daniela Legarda alertó a sus fans tras casi beber líquido con vidrio roto: pidió precaución con un objeto clave.

La Segura conmueve con mensaje a Karen Sevillano en su cumpleaños La Segura

La Segura conmueve con mensaje a Karen Sevillano en su cumpleaños: así la felicitó

La Segura felicitó a Karen Sevillano con un emotivo mensaje que reflejó su fuerte amistad.

Lo más superlike

Esposa de Juanda Caribe recibe críticas tras publicar nueva indirecta Juanda Caribe

Esposa de Juanda Caribe desató críticas tras lanzar nueva indirecta; “Tanto show…”

Sheila Gándara, esposa de Juanda Caribe, genera polémica luego de decir que no hay tiempo para llorar.

Llane presenta “Arepa con Queso”, su nuevo sencillo Talento nacional

Llane le hace un homenaje a sus raíces llaneras con su sencillo "Arepa con Queso"

Exreina del Carnaval de Barranquilla se compromete: así fue la propuesta en Japón Influencers

Exreina del Carnaval de Barranquilla se compromete: así fue la romántica propuesta

Silvy Araujo revela la importancia de hacer ejercicios durante el embarazo: ¿qué beneficios tiene? Salud

Silvy Araujo revela la importancia de hacer ejercicios durante el embarazo: ¿qué beneficios tiene?

Christian Nodal pospuso su boda con Ángela Aguilar: ¿se arrepiente de casarse? Christian Nodal

Christian Nodal pospone su boda con Ángela Aguilar: ¿se arrepintió?