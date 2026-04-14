Salomón Bustamante rompió el silencio sobre su presunta ruptura con Laura León; esto dijo

Los rumores sobre una posible ruptura entre Salomón Bustamante y Laura León han generado revuelo en redes luego de que la actriz compartiera un mensaje refiriéndose a él como su ex.

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¿Qué dijo Salomón Bustamante sobre su relación con Laura León?

Salomón Bustamante a través de un video publicado en su cuenta de Tiktok donde suele hacer contenido de humor y en ocasiones lanza presuntas indirectas sobre su situación sentimental.

En esta ocasión con un revelador video tras los supuestos rumores que empezaron a circular, hoy 14 de abril desde temprano en redes sociales, en donde supuestamente Laura de León habría confirmado la ruptura.

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Tras la ola de reacciones que se generaron en torno a la presunta ruptura, Salomón compartió un video en el que aparece con la actriz Laura de León, abrazándola, bailando una canción de vallenato mientras se les ve en medio de una celebración donde hay música en vivo con un revelador mensaje:

Salomón Bustamante responde a rumores de ruptura con Laura León y esto fue lo que dijo. (Foto Canal RCN)

“Dicen por ahí: confunde y reinarás, seguimos celebrando”, con este mensaje Salomón habría desmentido la supuesta ruptura; sin embargo, en el video nuevamente hablan de que son amigos y que son ex.

¿Por qué Salomón Bustamante afirmó que es amigo de Laura de León?

En medio del video, Laura de León y Salomón Bustamante, a quienes se les ve un poco pasados de licor, le dan un beso a la cámara y luego intentan besarse entre ellos; sin embargo, ambos reaccionan de inmediato y dicen que no.

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Acto seguido, los dos hacen el gesto con los dedos de que cortaron, como señal de que la relación terminó, y luego se dan la mano como amigos. En ese momento, Salomón se acerca a la cámara y dice: “Solo amigos, solo amigos”.

Salomón Bustamante responde a rumores de ruptura con Laura León y esto fue lo que dijo. (Foto Canal RCN)

Posteriormente, el actor afirma que es amigo de su ex, lo que provoca la risa entre ambos mientras continúan en medio de la fiesta.

Como era de esperarse, los comentarios en redes sociales no tardaron en aparecer tras la publicación del video con comentarios como: “¿Cómo que amigo de mi ex? ¿Soy la única que no entendí?” o “Su mirada cambió para él”, junto con un emojis de quedarse en silencio.