Esposa de Juanda Caribe desató críticas tras lanzar nueva indirecta; “Tanto show…”

Sheila Gándara se llevó críticas luego de compartir un video en el que habría lanzado una nueva indirecta a su pareja sentimental, Juanda Caribe, quien está en La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué causó las críticas hacía la esposa de Juanda Caribe en redes sociales?

La esposa de Juanda Caribe desde hace un tiempo ha estado en medio de la conversación luego de que salieran a la luz unos supuestos chats en los que se involucra al participante de La casa de los famosos con otras mujeres.

Luego de estos supuestos chats, Sheila Gándara ha estado compartiendo varias publicaciones en sus redes sociales en donde lanza algunas frases, que muchos usuarios han relacionado con lo que pasa en su relación.

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Y es que en su cuenta de Tiktok donde suma miles de seguidores, la esposa de Juanda Caribe ha publicado videos en los que se muestra cantando, pero la letra es realmente la que llama la atención.

Sheila Gándara es cuestionada tras compartir video con indirecta a Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

Recientemente hizo uno en el que dice: “La gente te dañó, éramos solo dos y, de un momento, un montón”, en otros videos también lanzó otras frases como: “Decía que de mí se moría… otra mentira más, otra mentira más que me dice”.

En esta ocasión hizo un nuevo video en el que repite la letra de una canción de Farina, que habla que no lo volverá a buscar.

“Aquí no tenemos tiempo para andar llorando”, escribió para compartir el video.

¿Por qué Sheila Gándara, esposa de Juanda Caribe, causó críticas tras su video?

Luego de la publicación los usuarios reaccionaron de inmediato con comentarios no tan positivos, generalmente le sugieren que se quede con Juanda Caribe y otro que lo deje.

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Pero, en esta ocasión los comentarios estuvieron dirigidos directamente a Sheila Gándara, en los que le pedían que “Tanto show para cuando salga no dejarlo” o “Ay Sheila ya basta”, fueron algunos de los comentarios.

Sheila Gándara es cuestionada tras compartir video con indirecta a Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, hubo otros comentarios un poco más fuertes como: “Juanda ya está construyendo un nuevo hogar”, haciendo referencia al supuesto gusto que tendría el participante de La casa de los famosos por Mariana Zapata.