Sofía Jaramillo arremete contra Mariana tras su discusión con Beba en La casa de los famosos

Sofía Jaramillo sorprendió al reaccionar y defender a Beba luego de que protagonizara una fuerte discusión con Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia.

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¿Por qué Sofía Jaramillo reaccionó a la discusión de Beba y Mariana en La casa de los famosos?

Recientemente se presentó un inconveniente entre ellas; como bien se conoce, son amigas desde que empezó La casa de los famosos Colombia.

Sin embargo, esta semana Mariana Zapata se llevó el título de líder y el conflicto entre ellas se generó en medio de la prueba de presupuesto de esta semana.

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En la prueba debían armar unas palabras. Mariana y Beba discutieron porque a Mariana no le gustó cómo estaba gritando Beba, y le recordó que, por ser la líder, ella iba a dar las indicaciones.

Sofía Jaramillo reaccionó sin filtros contra Mariana tras discusión con Beba. (Foto: Canal RCN)

Mientras tanto, Beba decía que incluso usó esos gritos para ayudarle a ganar la prueba del liderazgo.

Luego, Mariana le dijo que era algo que todos pensaban y que ella quería decírselo, refiriéndose a los gritos, mientras Beba seguía discutiendo. Mariana le decía que todo se lo tomaba personal.

¿Qué dijo Sofía Jaramillo tras la discusión de Beba y Mariana en La casa de los famosos Colombia?

Sofía Jaramillo arremetió contra Mariana, comentando una publicación que hizo en Canal RCN en el que mostraba el momento de la discusión, diciéndole que ella era la única amiga que tenía Beba.

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“Yo fui la única amiga verdadera que tenía Beba. Fin.”, fueron sus palabras, generando una ola de reacciones entre los usuarios.

Tras la reacción de Sofía Jaramillo, varios usuarios se dividieron en opiniones: muchos le recordaron que solo había estado una semana en La casa de los famosos Colombia, mientras que ellas llevan conviviendo tres meses.

Sofía Jaramillo reaccionó sin filtros contra Mariana tras discusión con Beba. (Fotos: Canal RCN)

Otros le dijeron a Sofía que Mariana efectivamente no valoraba la amistad de Beba.

Otros comentaron: “¿Qué tiene que ver eso? Las amigas pueden decir lo que está mal o no. Tienen la realidad alterada de lo que es una verdadera amistad”.

Por lo que Sofía, reaccionó de nuevo comentando: “No. Lo digo por quien soy. Soy un tesoro como amiga, mujer, hermana, hija…”.