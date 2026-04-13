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Karola sorprende con emotivo mensaje a todos en La casa de los famosos; esto le dijo a Alejandro

Karola se conectó por última vez con La casa de los famosos Colombia y dejó emotivos mensajes, incluso a Alejandro.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Karola se conectó por última vez con sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia; esto dijo
Este fue el mensaje que dejó Karola en su última conexión en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Tras su salida con votos en negativo, Karola Alcendra se conectó nuevamente sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia, y dejó varios mensajes que sorprendieron a muchos.

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¿Cómo reaccionó Karola al ver qué pasó luego de su salida de La casa de los famosos?

Karola Alcendra se vio visiblemente conmovida al ver cómo sus compañeros reaccionaron tras su salida de La casa de los famosos, en la que obtuvo el mayor porcentaje de votos en negativo del público.

Karola reaccionó de inmediato al mensaje de Campanita, quien expresó tristeza por su eliminación, pero también reconoció que ella se había ido feliz de la competencia de convivencia, aunque él quedaba afectado por su salida.

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De igual manera, Karola reaccionó con una sonrisa al mensaje de Calma, quienes le expresaron que la querían y le enviaron palabras de afecto tras su eliminación.

Karola se conectó por última vez con sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia; esto dijo
Este fue el mensaje que dejó Karola en su última conexión en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Mariana por su parte, le dijo que la quería y que esperaba seguir conociéndola afuera del reality.

Por su parte, Beba aseguró que siempre vio el ser humano que era y que no le caía mal. Y otro que sorprendió fue Valentino quien afirmó que la admiraba, mientras que Juanda Caribe le envió un mensaje emotivo en el que la describió como “un ser de luz”.

¿Qué dijo Karola a Alejandro en La casa de los famosos Colombia?

Al paso de Carla y Marcelo, Karola aprovechó su última conexión con sus excompañeros para agradecer a todos por haber sido parte de su proceso dentro de La casa de los famosos Colombia.

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Señaló también que se iba con el corazón en la mano y que, a pesar de los inconvenientes, guarda buenos sentimientos hacía algunos.

Karola se conectó por última vez con sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia; esto dijo
Este fue el mensaje que dejó Karola en su última conexión en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

También mencionó a Campanita directamente, a quien le expresó que lo sumaba a su vida como parte importante de su experiencia dentro de La casa.

“Eres una amistad genuina y real”, fue el mensaje que Karola le dedicó a Campanita.

Finalmente, indicó que se lleva lo mejor de cada uno de sus compañeros mencionando el nombre de todos, incluso de Alejandro, Alexa y Tebi.

Tras su conexión, Valentino comentó que el look de Karola le recordó a la rapera Nicki Minaj.

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