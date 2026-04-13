Esposa de Juanda Caribe mostró su cambio de look y lanzó indirecta: “La gente te dañó…”

Sheila Gándara volvió a aparecer en redes sociales y esta vez llamó la atención tras mostrar un nuevo cambio de look y lanzando una nueva indirecta hacía su pareja, Juanda Caribe, quien está participando en La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué dijo Sheila Gándara, esposa de Juanda Caribe, que generó revuelo por su relación?

Como ha ocurrido en sus recientes publicaciones, Sheika compartió un video que no pasó desapercibido en el que mencionó frases sobre el desamor y que de nuevo fueron relacionadas con su relación con Juada Caribe.

En las últimas semanas, la pareja ha estado en medio de rumores luego de que circularan en redes sociales supuestos chats que vincularían al participante de La casa de los famosos con otras mujeres.

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Esta no es la primera vez que Sheila aparece haciendo este tipo de videos en los que usa fragmentos musicales o frases para hacer este tipo de indirectas.

Sheila Gándara reapareció con mensaje que generó comentarios sobre Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

En esta ocasión, Sheila se dejó ver desde una peluquería mientras le realizaban un cambio de look. Aunque no mostró el resultado final en detalle, en los clips se observa parte del proceso, en el que aparentemente estaría retocando su tono rubio.

Durante el video también aparece cantando un fragmento de una canción con una temática relacionada con el desamor.

“La gente te dañó, éramos solo dos y, de un momento, un montón. Fuiste tan vulnerable, y la relación se fracturó. Los chismes se apoderaron de tu cabeza, ¿dónde quedó tu firmeza?”, se escucha en la letra de la canción.

¿Cuál es la petición que le hacen a Sheila, esposa de Juanda Caribe?

Tras la publicación, varios usuarios relacionaron nuevamente el contenido de la letra de la canción con la situación que atraviesa su relación con Juanda Caribe.

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Entre los comentarios, algunos seguidores expresaron opiniones divididas, unos le hacen peticiones de que lo perdoné, y otras personas le piden que dejé al humorista y locutor.

Sheila Gándara reapareció con mensaje que generó comentarios sobre Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

Hace unos días, Juanda Caribe le habló a las cámaras enviándole un mensaje a Sheila en el que recordaba lo importante que es ella en su vida, además de decirle cuánto la amaba, luego de este mensaje, Sheila ha estado compartiendo este tipo de contenido en sus redes sociales.