Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Esposa de Juanda Caribe mostró su cambio de look y lanzó indirecta: “La gente te dañó…”

Sheila Gándara reapareció en redes lanzando nueva indirecta sobre su relación con Juanda Caribe; esto dijo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Sheila Gándara compartió mensaje que usuarios relacionan con Juanda Caribe
Sheila Gándara reapareció con mensaje que generó comentarios sobre Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

Sheila Gándara volvió a aparecer en redes sociales y esta vez llamó la atención tras mostrar un nuevo cambio de look y lanzando una nueva indirecta hacía su pareja, Juanda Caribe, quien está participando en La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Sheila Gándara, esposa de Juanda Caribe, que generó revuelo por su relación?

Como ha ocurrido en sus recientes publicaciones, Sheika compartió un video que no pasó desapercibido en el que mencionó frases sobre el desamor y que de nuevo fueron relacionadas con su relación con Juada Caribe.

En las últimas semanas, la pareja ha estado en medio de rumores luego de que circularan en redes sociales supuestos chats que vincularían al participante de La casa de los famosos con otras mujeres.

Artículos relacionados

Esta no es la primera vez que Sheila aparece haciendo este tipo de videos en los que usa fragmentos musicales o frases para hacer este tipo de indirectas.

Sheila Gándara compartió mensaje que usuarios relacionan con Juanda Caribe
Sheila Gándara reapareció con mensaje que generó comentarios sobre Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

En esta ocasión, Sheila se dejó ver desde una peluquería mientras le realizaban un cambio de look. Aunque no mostró el resultado final en detalle, en los clips se observa parte del proceso, en el que aparentemente estaría retocando su tono rubio.

Durante el video también aparece cantando un fragmento de una canción con una temática relacionada con el desamor.

“La gente te dañó, éramos solo dos y, de un momento, un montón. Fuiste tan vulnerable, y la relación se fracturó. Los chismes se apoderaron de tu cabeza, ¿dónde quedó tu firmeza?”, se escucha en la letra de la canción.

¿Cuál es la petición que le hacen a Sheila, esposa de Juanda Caribe?

Tras la publicación, varios usuarios relacionaron nuevamente el contenido de la letra de la canción con la situación que atraviesa su relación con Juanda Caribe.

Artículos relacionados

Entre los comentarios, algunos seguidores expresaron opiniones divididas, unos le hacen peticiones de que lo perdoné, y otras personas le piden que dejé al humorista y locutor.

Sheila Gándara compartió mensaje que usuarios relacionan con Juanda Caribe
Sheila Gándara reapareció con mensaje que generó comentarios sobre Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

Hace unos días, Juanda Caribe le habló a las cámaras enviándole un mensaje a Sheila en el que recordaba lo importante que es ella en su vida, además de decirle cuánto la amaba, luego de este mensaje, Sheila ha estado compartiendo este tipo de contenido en sus redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Mariana Zapata recibió un regalo de cumpleaños. Mariana Zapata

Mariana Zapata reaccionó al regalo que le hicieron en su cumpleaños dentro de La casa de los famosos

Mariana Zapata disfrutó su cumpleaños con un detalle especial de sus compañeros de La casa de los famosos Colombia.

Karola tendrá su última conexión en La casa de los famosos. La casa de los famosos

Karola se conectará por última vez con los participantes de La casa de los famosos: ¿qué les dirá?

Karola, reciente eliminada de La casa de los famosos, genera gran expectativa en su última conexión con los participantes.

Karola manda contundente mensaje. La casa de los famosos

Karola le envió mensaje a sus detractores tras su eliminación de La casa de los famosos; así reaccionó

Karola reaccionó con firmeza tras su eliminación y aseguró que sus detractores no la verán derrotada ni triste.

Lo más superlike

Margarita Ortega sobre su estado de salud tras salir de la UCI Talento nacional

Margarita Ortega reaparece tras salir de UCI y muestra cómo quedó tras cirugía; esto dijo de su salud

Margarita Ortega actualizó su estado de salud tras salir de la UCI y revelar qué le pasó en su columna.

Periodista de RCN se despide tras más de 20 años en el canal: ¿quién es? Talento nacional

Reconocida periodista de RCN se despide tras 26 años en el canal: ¿quién es?

Karol G divide opiniones tras su presentación en el Festival de Coachella: ¿qué tiene que ver Feid? Karol G

Karol G desata críticas tras su presentación en Coachella por curioso detalle: ¿fue una indirecta a Feid?

Carla Giraldo presentadora de La casa de los famosos Col reveló cómo bajó de peso: así fue el proceso Carla Giraldo

Carla Giraldo, presentadora de La casa de los famosos Col, reveló cómo bajó de peso: así fue el proceso

En medio de polémica, Christian Nodal asegura que no controla su carrera Christian Nodal

Christian Nodal hizo polémica confesión sobre su carrera musical: "no soy dueño de mi nombre"