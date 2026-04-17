Cintia Cossio sufrió accidente que afectó su rostro: revelan qué pasó

Cintia Cossio volvió a llamar la atención de sus seguidores luego de revelar, por primera vez, qué fue lo que ocurrió en el accidente que afectó su rostro. Aunque ya había mostrado las consecuencias del incidente, hasta ahora explicó los detalles de lo sucedido.

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¿Cómo quedó el rostro de Cintia Cossio tras el accidente que sufrió?

El pasado jueves 9 de abril, Cintia Cossio preocupó a sus cientos de seguidores al compartir una fotografía en la que mostró una fuerte herida en su rostro. Sin embargo, no dio mayores detalles sobre lo sucedido y prometió explicarlo en las próximas horas.

Cintia Cossio genera preocupación tras mostrar fuerte herida en su rostro: esto se sabe (Foto Canal RCN) (Foto IA)

En la imagen se podía observar una herida lineal abierta, con una costra rojiza en proceso de cicatrización. La zona alrededor presentaba leve enrojecimiento e inflamación.

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Sin embargo, no fue sino hasta este viernes 17 de abril, ocho días después de haber compartido la imagen, cuando finalmente reveló cómo ocurrieron los hechos.

¿Cómo fue el accidente que sufrió Cintia Cossio y que afectó su rostro?

Con un video publicado en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Cintia Cossio explicó finalmente lo que sucedió el día en que sufrió una fuerte herida en su rostro.

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Según contó, el lunes 6 de abril se encontraba realizando su rutina de cuidado de la piel en su casa mientras atravesaba un momento de estrés. En medio de la situación, uno de sus productos de skincare se le cayó al suelo y, al agacharse a recogerlo, no se percató de un mueble, golpeándose la frente y provocándose la herida.

Cintia Cossio causó preocupación en sus seguidores tras aparecer con herida en su rostro (Foto Canal RCN)

“Bueno, como nunca les conté el story time de la herida que me hice hace 10 días… fue de la forma más estúpida, estaba en el baño haciéndome mi skin care súper enojada de la vida, porque ese día tenía mucha rabia, entonces se me cayó la vitamina C, luego de recogerla y levantarme, no sé cómo, me pegué con el borde del mueble superior y me rajé”.

Cintia aseguró que, aunque el accidente le dejó una visible herida en la frente, todo ocurrió de manera accidental mientras realizaba su rutina diaria, por lo que terminó tomándolo con humor al contar lo sucedido a sus seguidores.