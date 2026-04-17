Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Kapo y Peso Pluma en el mismo escenario: así fue la inesperada aparición del colombiano en Dallas

Más de 20.000 personas fueron espectadoras de la inesperada aparición del artista colombiano Kapo, en un concierto de Peso Pluma

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Kapo y Peso Pluma cantaron juntos en Dallas
Kapo fue el invitado sorpresa en el concierto de Peso Pluma en Dallas (Fotos de AFP/Romain Maurice - AFP/Dimitrios Kambouris)

Peso Pluma se ha caracterizado por llevar algún artista invitado a todos sus conciertos; sin embargo, el de su última presentación sorprendió al público.

Artículos relacionados

¿Quién es Peso Pluma?

Hassan Emilio Kabande Laija, reconocido artísticamente como Peso Pluma, es un cantante y compositor mexicano de 27 años quien actualmente es el máximo exponente de los corridos tumbados en el mundo. “La doble P”, como también es reconocido, ha logrado revolucionar la música regional mexicana, alcanzando fama mundial y el primer lugar global en Spotify.

¿Quién fue el artista invitado de Peso Pluma en su último concierto?

Peso Pluma realizó dos exitosos conciertos en el “Dos Equis Pavilon” en Dallas, Texas, como parte de su gira titulada “Dinastía”. El 10 y 11 de abril fueron las fechas de los shows donde, en la segunda de ellas, el artista invitado fue el cantante colombiano Kapo, a quién el púlico recibió con gran entusiasmo.

Ante más de 20.000 personas, los cantantes interpretaron la canción “Uwaie”, de la autoría de Kapo, lo cual generó ciertos rumores frente a una posible colaboración futura entre los artistas.

¿Quién es Kapo?

Kapo es un cantante y compositor colombiano que interpreta principalmente ritmos urbanos como afrobeat y reguetón. El artista ha ganado gran reconocimiento a lo largo de su carrera gracias a algunos de sus sencillos como “Ohana”, “Uwaie”, “No Cry”, “Dónde” con Ryan Castro, entre otras.

Kapo se presentó junto a Peso Pluma en Dallas, Texas
¿Quién es Kapo? el reciente invitado a un concierto de Peso Pluma (Foto de Canal RCN)

¿Cuándo será la siguiente presentación de Kapo en Colombia?

La siguiente presentación de Kapo en Colombia será en el Movista Arena de Bogotá el 07 de marzo del 2026. Debido al éxito de la primera fecha, se confirmó una segunda el 10 de mayo del mismo año. Su paso por la capital hace parte de su gira nacional que incluye ciudades como Pereira, Cali, Bucaramanga y Medellín.

El concierto de Kapo en Bogotá, se podrá realizar gracias a la producción de Megalive y Páramo Presenta, quienes son los encargados de llevarle un excelente show a los asistentes del evento.

Artículos relacionados

¿Peso Pluma y Kapo tienen canciones juntos?

A pesar de que Peso Pluma es un artista versátil que ha incursionado en diferentes géneros musicales como el reguetón, en su repertorio de canciones aún no se encuentra ninguna con Kapo. Sin embargo, debido a la sorpresiva aparición del colombiano en el show de “La doble P”, sus fans han exigido una colaboración.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Jhon Alex Castaño causa polémica en París Jhon Alex Castaño

Jhon Alex Castaño desata polémica por video en iglesia en Francia: ¿qué hizo?

El cantante generó todo tipo de reacciones tras compartir un video en el que pega un sticker del Deportivo Pereira en un reconocido templo.

Blessd habló sobre la llegada de su bebé y lo que siente en esta nueva etapa Blessd

Blessd rompió el silencio sobre la llegada de su bebé e hizo confesiones: “lo difícil que fue para mí”

Blessd habló de las emociones que siente por la llegada de su primer hijo y de lo que tendrá ese bebé.

Primer evento de Drumcode en Bogotá Talento internacional

Drumcode llega a Bogotá para celebrar los 30 años de su influencia en el techno: ¿cuándo y dónde?

El sello discográfico Dreamcode aseguró que Bogotá hará parte de su gira mundial 2026, que también incluye ciudades como: Londres y Miami

Lo más superlike

Daniela Ospina, expareja de James Rodríguez deslumbra en celebración de su boda: ¿ya se casó? Daniela Ospina

Daniela Ospina, expareja de James Rodríguez deslumbra en celebración de su boda: ¿ya se casó?

“Es de corazón”, sale a la luz video de Daniela Ospina y Gabriel Coronel en donde internautas opinan si ya se casaron o no.

Revelan quién sería el hombre implicado en la polémica de Luisa Castro Westcol

Él es el millonario hombre que está siendo vinculado en la supuesta infidelidad de Luisa Castro

Ella es Arleidys López, la bella hermana de Eidevin López, exparticipante de La casa de los famosos Col La casa de los famosos

Ella es Arleidys, la bella hermana de Eidevin López, exparticipante de La casa de los famosos Col

Ejercicios que evitan el dolor de espalda tras reciente intervención de Margarita Ortega: ¿cuáles? Salud y Belleza

Ejercicios que evitan el dolor de espalda tras reciente intervención de Margarita Ortega: ¿cuáles?

Christian Nodal pospuso su boda con Ángela Aguilar: ¿se arrepiente de casarse? Christian Nodal

Christian Nodal pospone su boda con Ángela Aguilar: ¿se arrepintió?