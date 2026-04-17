Kapo y Peso Pluma en el mismo escenario: así fue la inesperada aparición del colombiano en Dallas

Peso Pluma se ha caracterizado por llevar algún artista invitado a todos sus conciertos; sin embargo, el de su última presentación sorprendió al público.

Artículos relacionados La casa de los famosos Emiro Navarro rompió el silencio tras eliminación de Karola de La casa de los famosos Col: ¿qué dijo?

¿Quién es Peso Pluma?

Hassan Emilio Kabande Laija, reconocido artísticamente como Peso Pluma, es un cantante y compositor mexicano de 27 años quien actualmente es el máximo exponente de los corridos tumbados en el mundo. “La doble P”, como también es reconocido, ha logrado revolucionar la música regional mexicana, alcanzando fama mundial y el primer lugar global en Spotify.

¿Quién fue el artista invitado de Peso Pluma en su último concierto?

Peso Pluma realizó dos exitosos conciertos en el “Dos Equis Pavilon” en Dallas, Texas, como parte de su gira titulada “Dinastía”. El 10 y 11 de abril fueron las fechas de los shows donde, en la segunda de ellas, el artista invitado fue el cantante colombiano Kapo, a quién el púlico recibió con gran entusiasmo.

Ante más de 20.000 personas, los cantantes interpretaron la canción “Uwaie”, de la autoría de Kapo, lo cual generó ciertos rumores frente a una posible colaboración futura entre los artistas.

¿Quién es Kapo?

Kapo es un cantante y compositor colombiano que interpreta principalmente ritmos urbanos como afrobeat y reguetón. El artista ha ganado gran reconocimiento a lo largo de su carrera gracias a algunos de sus sencillos como “Ohana”, “Uwaie”, “No Cry”, “Dónde” con Ryan Castro, entre otras.

¿Quién es Kapo? el reciente invitado a un concierto de Peso Pluma (Foto de Canal RCN)

¿Cuándo será la siguiente presentación de Kapo en Colombia?

La siguiente presentación de Kapo en Colombia será en el Movista Arena de Bogotá el 07 de marzo del 2026. Debido al éxito de la primera fecha, se confirmó una segunda el 10 de mayo del mismo año. Su paso por la capital hace parte de su gira nacional que incluye ciudades como Pereira, Cali, Bucaramanga y Medellín.

El concierto de Kapo en Bogotá, se podrá realizar gracias a la producción de Megalive y Páramo Presenta, quienes son los encargados de llevarle un excelente show a los asistentes del evento.

Artículos relacionados La casa de los famosos Eidevin y Karola ya tuvieron su primera conversación tras La casa de los famosos: escucha el audio

¿Peso Pluma y Kapo tienen canciones juntos?

A pesar de que Peso Pluma es un artista versátil que ha incursionado en diferentes géneros musicales como el reguetón, en su repertorio de canciones aún no se encuentra ninguna con Kapo. Sin embargo, debido a la sorpresiva aparición del colombiano en el show de “La doble P”, sus fans han exigido una colaboración.