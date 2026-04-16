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Blessd rompió el silencio sobre la llegada de su bebé e hizo confesiones: “lo difícil que fue para mí”

Blessd habló de las emociones que siente por la llegada de su primer hijo y de lo que tendrá ese bebé.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Blessd habló sobre la llegada de su bebé y lo que siente en esta nueva etapa
Blessd se pronunció sobre su paternidad y la nueva etapa que atraviesa con Manuela QM. (Fotos: AFP y Freepik)

Blessdcompartió detalles sobre lo que siente por su hijo, quien está próximo a nacer. El artista paisa habló sobre esta nueva etapa durante una entrevista, en la que también hizo referencia a los cambios que ha experimentado en su vida personal.

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¿Qué dijo Blessd sobre su hijo y su nueva etapa con Manuela QM?

Meses atrás, el cantante había confirmado que se convertiría en padre por primera vez a través de una publicación en su cuenta de Instagram, en la que apareció junto a Manuela QM y un emotivo mensaje.

Durante una conversación con una presentadora de Univisión, Blessd respondió a una pregunta sobre la llegada de su hijo y el entorno en el que crecerá. El paisa sin dudar se refirió a las condiciones que espera brindarle.

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“La verdad es algo muy lindo. Se puede decir que es el primer niño en mi familia que tiene las condiciones para crecer tranquilamente, que va a estar cubierto y que nunca le va a faltar nada”, expresó.

Blessd habló sobre la llegada de su bebé y lo que siente en esta nueva etapa
Blessd se pronunció sobre su paternidad y la nueva etapa que atraviesa con Manuela QM. (Foto: AFP)

Además, agregó que uno de sus propósitos es enseñarle diferentes aspectos de la vida. “Que vea que va a tener de todo, pero que sienta lo difícil que fue para mí conseguirlo”, comentó, al referirse a su proceso personal.

El cantante de música urbana también mencionó lo que ha representado esta noticia en su vida. “Es ese cambio, ahora con 26 años tener mi primer hijo y luchar para que nada le falte”, señaló durante la entrevista Blessd.

¿Qué dijo Blessd sobre los cambios en su vida personal?

En la misma conversación Blessd también habló de las emociones que le genera la llegada de su hijo.

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“Estoy nervioso y todo por él, porque es complicado, es como el cambio más grande que voy a tener, pero estoy muy contento, agradecido con Dios”, expresó el paisa.

Esta entrevista sale luego de que Blessd estuviera en medio de la polémica por su relación con Manuela QM.

Blessd habló sobre la llegada de su bebé y lo que siente en esta nueva etapa
Blessd se pronunció sobre su paternidad y la nueva etapa que atraviesa con Manuela QM. (Foto: AFP)

En redes sociales circularon rumores tras la aparición de supuestos chats en los que se le vinculaba con otra mujer. Tras esto, Manuela QM sorprendió al ocultar las publicaciones que tenía con Blessd, dando a entender que la relación no estaba pasando por un buen momento.

Posteriormente, en una transmisión en vivo, el artista paisa mencionó que no estaría con ella.

Sin embargo, días después, durante una presentación que tuvo Blessd en Medellín, Manuela QM apareció en el evento y los rumores de ruptura quedaron atrás.

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