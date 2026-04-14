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Llane le hace un homenaje a sus raíces llaneras con su sencillo "Arepa con Queso"

Llane sorprende al público tras publicar "Arepa con Queso", una canción que tiene un nombre peculiar, pero una historia conmovedora detrás

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Llane presenta “Arepa con Queso”, su nuevo sencillo
"Arepa con Queso" es el nombre del nuevo sencillo de Llane (Foto de Canal RCN/ Freepik)

Una de las características que tienen en común la mayoría de cantantes colombianos que se sienten orgullosos de sus raíces. Es por ello que Llane decidió hacerles un homenaje a los llanos orientales en su nuevo sencillo “Arepa con Queso”.

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¿Quién es Llane?

Juan David Castaño Montoya, conocido artísticamente como Llane, es un cantante y compositor de pop latino y reguetón, nacido en Sabaneta, Antioquia. Actualmente, Llane tiene 36 años, de los cuales 12 se ha dedicado a la música.

En un inicio, el reconocimiento de Llane fue gracias a que hacía parte de la icónica banda paisa, Piso 21, que creció mezclando pop y música urbana y creando éxitos como “Me llamas”, “Déjala Que Vuelva”, “Puntos Suspensivos”, entre otros.

¿Por qué Llane tituló “Arepa con Queso” a su nuevo sencillo?

El peculiar nombre del nuevo sencillo de Llane, “Arepa con Queso, se debe a que el artista pretende hacer un homenaje al significado de esa comida en su vida. Llane nació en Antioquia, pero se crió en los llanos orientales, lugar que, según él, lo inspiró a ser cantante.

Además de ello, Llane no desaprovechó la oportunidad para hacer un llamado de unión entre Colombia y Venezuela, ya que históricamente la pregunta ¿De dónde es la Arepa?” ha sido una discusión entre los países. El artista, en su más reciente post de Instagram afirmó:

“La acogida de Arepa Con Queso ha sido hermosa, pero más hermoso aún es recordar que Colombia y Venezuela somos hermanos. (…) Es tiempo de empezar de nuevo, de renacer y reconciliarnos. ¡Vamos pal mismo lao’!”

¿Cuándo salió el nuevo sencillo de Llane “Arepa con Queso”?

El 10 de abril del 2026, Llane anunció, a través de las plataformas digitales, su nuevo sencillo “Arepa con Queso”, con el cual además afirmó iniciar una nueva tapa en su carrera musical. Esta pieza de pop latino con ritmos llaneros ha dejado sorprendido al público, ya que el concepto de la canción está fuera de lo común.

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