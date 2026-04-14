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Jhonny Rivera y Sebastián Ayala anunciaron proyecto juntos tras polémica

Jhonny Rivera y Sebastián Ayala sorprendieron al anunciar que tienen un nuevo proyecto juntos, justo después de la polémica.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jhonny Rivera y Sebastián Ayala reaparecen juntos tras polémica: anuncian proyecto
Jhonny Rivera y Sebastián Ayala reaparecen juntos tras polémica: anuncian proyecto. (Foto Canal RCN).

Los cantantes de música popular Jhonny Rivera y Sebastián Ayala sorprendieron al reaparecer en redes sociales para anunciar un nuevo proyecto en común, justo después de la polémica que protagonizaron por temas económicos.

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¿Cuál fue la polémica que protagonizaron Jhonny Rivera y Sebastián Ayala?

Semanas antes de la boda de Jhonny Rivera y Jenny López, Sebastián Ayala concedió una entrevista en la que habló sobre su primer éxito musical junto al cantante de música popular, ‘Mi decisión’, y las regalías de este tema.

Camilo Cifuentes sorprendió al unirse a Jhonny Rivera por emotiva causa
Camilo Cifuentes sorprendió al unirse a Jhonny Rivera por emotiva causa. (Foto Canal RCN).
Jhonny Rivera se refirió de nuevo a la polémica que lo distanció de Sebastián Ayala.
Jhonny Rivera se refirió de nuevo a la polémica que lo distanció de Sebastián Ayala. Fotos: RCN - Freepik

Sus palabras fueron malinterpretadas, ya que muchos entendieron que el joven no estaba conforme con el proyecto por, al parecer, no recibir regalías. El video llegó a manos de Jhonny Rivera, quien, confundido por la situación, expresó su molestia, pues aseguró que siempre le había brindado un gran apoyo en su carrera musical.

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Sin embargo, días después, el propio Jhonny Rivera aclaró lo sucedido y explicó que había hablado con el artista, concluyendo que todo se trató de un malentendido.

¿De qué se trata el nuevo proyecto musical de Jhonny Rivera y Sebastián Ayala?

Luego de semanas de silencio tras la aclaración sobre su amistad, Jhonny Rivera y Sebastián Ayala sorprendieron al reaparecer juntos en redes sociales para anunciar una nueva colaboración musical.

Jhonny Rivera manifestó que quiere dejar atrás sus diferencias con Sebastián Ayala. Fotos: Freepik - RCN
Jhonny Rivera manifestó que quiere dejar atrás sus diferencias con Sebastián Ayala. Fotos: Freepik - RCN

En el video publicado a través de las historias de la cuenta oficial de Instagram de Rivera, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, se aprecia cómo Ayala saluda a toda la fanaticada del cantante y posteriormente le pide que dé un adelanto de lo que están preparando juntos.

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Según relató Rivera, fue contactado por Sebastián tras enterarse de que se encontraba en Medellín, con el fin de invitarlo a almorzar y charlar al respecto.

“Me mostró un poco de canciones, ya escogimos una y ya nos vamos a poner juiciosos, porque está bueno lo que viene… necesitamos hacer otro ‘Mi decisión’, pendientes pues”, comentó Rivera.

De esta manera, ambos artistas dejaron atrás los rumores para apostarle a un nuevo proyecto conjunto con el que buscan repetir el éxito de ‘Mi decisión’.

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