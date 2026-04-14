Jhonny Rivera y Sebastián Ayala anunciaron proyecto juntos tras polémica
Jhonny Rivera y Sebastián Ayala sorprendieron al anunciar que tienen un nuevo proyecto juntos, justo después de la polémica.
Los cantantes de música popular Jhonny Rivera y Sebastián Ayala sorprendieron al reaparecer en redes sociales para anunciar un nuevo proyecto en común, justo después de la polémica que protagonizaron por temas económicos.
¿Cuál fue la polémica que protagonizaron Jhonny Rivera y Sebastián Ayala?
Semanas antes de la boda de Jhonny Rivera y Jenny López, Sebastián Ayala concedió una entrevista en la que habló sobre su primer éxito musical junto al cantante de música popular, ‘Mi decisión’, y las regalías de este tema.
Sus palabras fueron malinterpretadas, ya que muchos entendieron que el joven no estaba conforme con el proyecto por, al parecer, no recibir regalías. El video llegó a manos de Jhonny Rivera, quien, confundido por la situación, expresó su molestia, pues aseguró que siempre le había brindado un gran apoyo en su carrera musical.
Sin embargo, días después, el propio Jhonny Rivera aclaró lo sucedido y explicó que había hablado con el artista, concluyendo que todo se trató de un malentendido.
¿De qué se trata el nuevo proyecto musical de Jhonny Rivera y Sebastián Ayala?
Luego de semanas de silencio tras la aclaración sobre su amistad, Jhonny Rivera y Sebastián Ayala sorprendieron al reaparecer juntos en redes sociales para anunciar una nueva colaboración musical.
En el video publicado a través de las historias de la cuenta oficial de Instagram de Rivera, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, se aprecia cómo Ayala saluda a toda la fanaticada del cantante y posteriormente le pide que dé un adelanto de lo que están preparando juntos.
Según relató Rivera, fue contactado por Sebastián tras enterarse de que se encontraba en Medellín, con el fin de invitarlo a almorzar y charlar al respecto.
“Me mostró un poco de canciones, ya escogimos una y ya nos vamos a poner juiciosos, porque está bueno lo que viene… necesitamos hacer otro ‘Mi decisión’, pendientes pues”, comentó Rivera.
De esta manera, ambos artistas dejaron atrás los rumores para apostarle a un nuevo proyecto conjunto con el que buscan repetir el éxito de ‘Mi decisión’.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike