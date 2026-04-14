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Daniela Legarda lanzó advertencia tras casi ingerir vidrio triturado en su bebida

Daniela Legarda alertó a sus fans tras casi beber líquido con vidrio roto: pidió precaución con un objeto clave.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Daniela Legarda alerta tras casi beber vidrio triturado en su bebida
Daniela Legarda alerta tras casi beber vidrio triturado en su bebida. (Foto AFP: Amy Sussman).

Daniela Legarda preocupó a sus cientos de seguidores en redes sociales al lanzar una fuerte advertencia frente a un utensilio muy popular en redes sociales que estaría poniendo en peligro la vida de las personas: el pitillo de vidrio. Esto, luego de experimentar en carne propia las consecuencias de este en las últimas horas.

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¿Por qué Daniela Legarda advirtió sobre el uso de los pitillos de vidrio?

Durante la tarde de este martes 14 de abril, Daniela Legarda sorprendió a sus seguidores con una inesperada advertencia sobre el uso de los pitillos de vidrio. La joven influenciadora compartió una aterradora experiencia que acababa de vivir con este utensilio que es viral en las plataformas digitales.

Según comentó en el video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Daniela reveló que acababa de pasar un gran susto tras usar un pitillo de vidrio.

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“No sé si ustedes han visto los videos virales de personas tomando café con un pitillo de vidrio y después se les rompe dentro del vaso, no se dan cuenta y se toman el vidrio. Pues me acaba de pasar a mí”, comentó.

¿Cómo logró Daniela Legarda darse cuenta de los vidrios en su bebida?

La joven influenciadora mencionó que, gracias a una manía que suele tener al momento de tomar sus bebidas, logró darse cuenta de que su pitillo de vidrio se había roto dentro de su café, por lo que no alcanzó a ingerir los trozos de este material.

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“Gracias a Dios no me lo tomé, pero me estaba sirviendo mi café, ya tenía mi pitillo de vidrio y lo comencé a batir en la bebida, y cuando lo saqué vi que no tenía toda la parte de abajo, se había roto dentro de mi café”, concluyó.

Con esto, Daniela hizo un llamado a tener mayor precaución con este tipo de utensilios que, aunque se han vuelto tendencia en redes sociales, podrían representar un riesgo si no se revisan con cuidado antes de usarlos.

Incluso, la joven influenciadora tomó la decisión de botar a la basura todos los pitillos de vidrio que tenía en su casa, y decidió volver a los de plástico.

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