Una de las figuras más recordadas del Carnaval de Barranquilla vuelve a ser noticia, esta vez por un momento muy especial en su vida personal.

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La exreina compartió con sus seguidores la emocionante noticia de su compromiso, acompañada de imágenes que rápidamente se llenaron de reacciones.

La barranquillera publicó varias fotografías del momento en el que recibió la propuesta, dejando ver su felicidad y emoción por este nuevo paso junto a su pareja.

¿Quién es la reconocida exreina del Carnaval de Barranquilla que se casará?

Se trata de Alexsandra Estarita Villa, una barranquillera que ganó reconocimiento por ser la Reina del Carnaval de la 44 en 2025.

La médica logró gran visibilidad en su ciudad no solo por su participación en el Carnaval, sino también por su historia.

Durante años soñó con convertirse en la reina central, pero cuando ese objetivo no se dio como esperaba, encontró una nueva oportunidad que terminó marcando su camino.

Su llegada al Carnaval de la 44 le permitió destacarse y ganarse el cariño del público, al punto de convertirse en una de las figuras más recordadas de esa edición. Aunque no ocupó el rol principal del Carnaval tradicional, logró robarse el protagonismo con su carisma, presencia y conexión con la gente.

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Alexsandra demostró tener todo lo necesario para dejar huella, consolidándose como una de las reinas más icónicas de este importante evento cultural.

Alexsandra Estarita se casa: así fue la emotiva propuesta en Japón (Foto Freepik)

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio a Alexsandra Estarita?

La noticia del compromiso llegó a través de sus redes sociales, donde confirmó que se casará con su pareja, Elías Echeverría.

La propuesta ocurrió durante un viaje a Japón, específicamente en el reconocido Santuario Meiji, un lugar emblemático que, según muchas creencias, guarda promesas de amor eterno.

En medio de ese escenario, Elías se arrodilló y le pidió matrimonio, un momento que quedó registrado en fotografías llenas de emoción.

La publicación estuvo acompañada de un mensaje que conmovió a sus seguidores:

“Dicen que el Santuario Meiji guarda las promesas de amor eterno… y hoy la nuestra quedó entre ellas. Un SÍ para toda la vida”.

Momentos antes, Alexsandra había compartido en sus historias que se sentía “rara” y profundamente impactada por la energía del lugar, sin imaginar lo que estaba por suceder.

Luego de la propuesta, mostró el anillo, un diseño tipo toi et moi, que significa “tú y yo”, caracterizado por dos piedras entrelazadas que simbolizan la unión de dos personas.

La barranquillera también dedicó unas palabras a su pareja, describiéndolo como “el hombre más especial del mundo”, resaltando su amor, dedicación y el vínculo que han construido juntos.