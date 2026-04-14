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Reconocida cantante fue hospitalizada tras someterse a un procedimiento estético: ¿qué le pasó?

Una reconocida cantante y personalidad de televisión reveló que fue hospitalizada tras complicaciones con un procedimiento estético que tenía.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Cantante es hospitalizada tras procedimiento estético: esto fue lo que pasó
Cantante es hospitalizada tras procedimiento estético: esto fue lo que pasó (Foto Freepik)

Una cantante estadounidense encendió las alarmas entre sus seguidores tras revelar que tuvo que ser hospitalizada luego de presentar complicaciones derivadas de un procedimiento estético.

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La artista, también conocida por su paso por realities de televisión, compartió en un adelanto del programa detalles de lo ocurrido y confesó que debió someterse a nuevas cirugías para reparar los daños que su cuerpo ha sufrido con el paso del tiempo.

¿Quién es la cantante que fue hospitalizada tras un procedimiento estético?

K. Michelle, cuyo nombre real es Kimberly Michelle Pate, es una cantante, compositora y personalidad de la televisión en Estados Unidos.

A sus 44 años, ha construido una sólida carrera en la música, con seis álbumes lanzados y una fuerte presencia en la industria del entretenimiento.

Además, ganó gran reconocimiento por su participación en el reality The Real Housewives of Atlanta, donde se dio a conocer a un público más amplio y consolidó su imagen mediática.

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K. Michelle es hospitalizada tras complicaciones estéticas: ¿qué le ocurrió?
K. Michelle es hospitalizada tras complicaciones estéticas: ¿qué le ocurrió? (Foto freepik)

¿Qué le pasó a K. Michelle?

Según relató la propia artista, sufrió una emergencia médica cuando las inyecciones de silicona que tenía en los glúteos comenzaron a filtrarse, generando una situación alarmante.

Estas inyecciones, que en su momento fueron ilegales, han sido una preocupación constante en su vida, ya que desde entonces ha tenido que someterse a múltiples procedimientos para intentar reparar los daños causados.

En esta ocasión, la situación se agravó al punto de requerir hospitalización. K. Michelle explicó que debió someterse a una cirugía reconstructiva para retirar “tejido muerto”, producto de las complicaciones que se han desarrollado con el tiempo.

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La cantante también relató el momento en el que se dio cuenta de que algo no estaba bien. Todo ocurrió mientras se preparaba para una presentación: al levantarse de un sofá, notó que estaba mojada.

Lo más preocupante, según contó, es que no sentía dolor en ese momento, sino una especie de entumecimiento. A pesar de esto, decidió continuar con su compromiso profesional y se presentó como estaba previsto.

Fue tiempo después, al llegar a Nashville, cuando pudo recibir atención médica y entender la gravedad de lo que estaba ocurriendo en su cuerpo.

Posteriormente, la artista se enfrentó a un nuevo procedimiento que le permitió recuperar su salud y afirmó que seguirá adelante mientras mejora.

K. Michelle fue hospitalizada tras complicaciones por inyecciones de silicona
K. Michelle fue hospitalizada tras complicaciones por inyecciones de silicona (Foto freepik)
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