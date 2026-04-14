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Veronica Orozco deslumbra en portada de 15 minutos y confirma que está enamorada: ¿quién es su novio?

Verónica Orozco confirmó que está enamorada y reveló detalles de su relación con el ejecutivo brasileño Tiago Freire.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Verónica Orozco abre su corazón y habla sobre su relación
Verónica Orozco abre su corazón y habla sobre su relación (Foto Canal RCN)

La actriz colombiana Verónica Orozco vuelve a ser tendencia, esta vez no solo por su carrera artística, sino por un momento personal que atraviesa.

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La reconocida intérprete sorprendió al protagonizar la portada de la revista 15 minutos, donde además de hablar de su trayectoria, abrió su corazón sobre su vida amorosa.

En la entrevista, Orozco confirmó que se encuentra en una etapa plena y aseguró que está “enamorada y feliz”, una declaración que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes celebraron verla en este momento de su vida.

¿Quién es la pareja de Verónica Orozco?

Durante la conversación, la actriz compartió detalles de su relación con Tiago Freire, un ejecutivo originario de Brasil que actualmente reside en Colombia y trabaja en el medio.

Según contó, siente como si lo conociera de toda la vida, lo que ha fortalecido el vínculo entre ambos.

Verónica también destacó que su pareja no solo logró conquistar su corazón, sino también el de su hija, Violeta, de 13 años, fruto de su relación con Juan Sebastián Restrepo.

La actriz describió a Tiago como un ser humano “hermoso, divino, relajado y divertido”, dejando ver que atraviesa un momento de estabilidad emocional.

Verónica demostró que este último año ha estado marcado por el amor y el crecimiento personal.

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¿En qué producciones ha participado Verónica Orozco?

Más allá de su vida personal, Verónica Orozco continúa consolidando una trayectoria de más de tres décadas en la televisión.

Su debut se dio en la recordada serie juvenil Oki Doki, producción con la que inició un camino que la llevaría a convertirse en una de las actrices más reconocidas del país.

A lo largo de los años, ha participado en producciones emblemáticas como Francisco el Matemático, A corazón abierto y Anónima, entre muchas otras.

Actualmente, es una de las protagonistas de Las de siempre, donde interpreta a Lucía, una periodista enfocada en su carrera que, en medio de su exigente vida laboral, encuentra el amor y aprende a equilibrar su mundo personal.

Verónica Orozco interpreta a Lucía Durán en la producción de Canal RCN "Las de siempre"
Verónica Orozco interpreta a Lucía Durán en la producción de Canal RCN "Las de siempre" (Foto Canal RCN)

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¿Qué se viene para Verónica Orozco?

La actriz también se prepara para un nuevo desafío profesional: su participación en MasterChef Celebrity Colombia, donde mostrará una faceta diferente ante el público.

En este formato, competirá junto a otros 23 famosos por convertirse en el próximo ganador del reality en su edición 2026, lo que representa una nueva oportunidad para conectar con la audiencia desde un lugar distinto.

Verónica Orozco estará en la nueva temporada de MasterChef Celebrity
Verónica Orozco estará en la nueva temporada de MasterChef Celebrity (Foto Canal RCN)
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