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Hijo de Martín Elías cumple emotivo sueño a 9 años de su muerte: cantó con él

Martín Elías Jr cumplió su sueño de cantar con su padre a 9 años de su muerte y lo recordó con emotivos mensajes.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Hijo de Martín Elías cumple emotivo sueño a 9 años de su muerte: cantó con él
Hijo de Martín Elías cumple emotivo sueño a 9 años de su muerte: cantó con él (Foto AFP)

A nueve años del fallecimiento de Martín Elías, su hijo, Martín Elías Jr., lo recordó con un emotivo mensaje y cumplió uno de sus sueños más significativos: cantar junto a él.

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Hijo de Martín Elías lo honra con canción juntos: así lo recordó
Hijo de Martín Elías lo honra con canción juntos: así lo recordó (Foto STR / AFP)

¿Qué compartió Martín Elías Jr sobre la muerte de su padre?

A través de sus redes sociales, el joven artista compartió varias historias y publicaciones en honor a la memoria de su padre.

En algunas imágenes, donde se les ve juntos sobre un escenario, expresó que, a pesar de que han pasado nueve años desde su partida, el dolor y los recuerdos siguen tan presentes como el primer día.

“Se siente como si hubiera sido ayer”, fue una de las frases que acompañó sus publicaciones, evidenciando el profundo vínculo que aún mantiene con el legado de su padre.

Además, Martín Elías Jr anunció el lanzamiento de una nueva canción muy especial para él, ya que le permitió cumplir un anhelo que había tenido durante años: cantar junto a su padre, incluso después de su ausencia.

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En una publicación de Instagram, explicó que esta era su forma de recordarlo, a través de la música que tanto los unía. Aseguró que la canción representa el amor de un hijo que busca honrar a su padre en cada paso que da.

También expresó que está convencido de que su padre lo acompaña desde el cielo y sigue presente en su vida y en su carrera artística.

¿Qué compartieron las exesposas de Martín Elías?

El aniversario de la muerte del cantante también fue recordado por sus exesposas, quienes dedicaron sentidos mensajes en redes sociales.

Caya Varón, madre de Martín Elías Jr, compartió una publicación en la que, como cada año, le contó al cantante todo lo que ha sucedido en la vida de su hijo.

En su mensaje, destacó que, aunque han pasado nueve años, su legado sigue “más vivo que nunca”. Resaltó que su hijo logró cumplir uno de sus sueños más grandes: interpretar canciones junto a su padre y mantener viva su memoria.

También compartió algunos avances en la vida del joven, como su formación académica en Administración, su trabajo musical —incluyendo colaboraciones con Mono Zabaleta— y el lanzamiento de su segundo álbum junto a reconocidos compositores.

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Caya aseguró que el “martinismo” continúa más unido que nunca, apoyando el crecimiento del joven artista, y finalizó con una frase emotiva:

“Tu historia no se detuvo… se multiplicó”.

Por su parte, Dayana Jaimes también recordó al cantante a través de historias en redes sociales. Compartió fotografías junto a él con el mensaje:

“Nos faltó tiempo, pero siempre nos sobró el amor”.

Posteriormente, publicó una imagen junto a la hija que tuvo con el artista, destacando que juntas lo recuerdan con amor y gratitud, encontrando siempre nuevas formas de mantener vivo su recuerdo.

Dayana Jaimes recuerda el aniversario de Martín Elias con publicación en redes
Dayana Jaimes recuerda el aniversario de Martín Elias con publicación en redes (Foto AFP)
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