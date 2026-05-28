Arelys Henao conmueve con su canto sobre la pérdida de un ser querido: "Se Fue Mi Ángel"

La reina de la música popular, como es conocida Arelys Henao, tocó el corazón de miles de seguidores de su música, gracias a su más reciente lanzamiento donde decidió narrar uno de los momentos más difíciles en la vida de las personas: la muerte de un ser querido.

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¿Qué dice la nueva canción de Arelys Henao?

Normalmente, las canciones de Arelys Henao hablan de temas como el amor, la traición, las infidelidades, etc. Sin embargo, en esta ocasión Arelys llevó la música más allá, relatando una experiencia personal de alguien cercano a ella.

Arelys Henao lanzó una conmovedora canción con una historia de la vida real (Foto de Buen Día, Colombia)

El sencillo “Se Fue Mi Ángel” fue lanzado el 28 de mayo a través del canal de YouTube de la artista. La canción, con tan solo 24 horas de ser lanzada, ya cuenta con más de 57.000 reproducciones lo cual demuestra el impacto que ha tenido.

En la publicación del anuncio de la canción, Arelys hace énfasis en que muchas personas se pueden identificar con el mensaje central de la canción:

Una canción para todos los que hemos perdido un ser querido”

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¿En qué se inspiró Arelys Henao para escribir su canción “Se Fue Mi Ángel”?

La artista antioqueña está en un momento de su carrera en el que está enfocada en lanzar canciones que demuestren y hablen de los problemas más profundos de la sociedad; entre ellos, por supuesto, se encuentra la muerte de alguien cercano.

Tras el éxito de su anterior lanzamiento “Bala Perdida”, Arelys se atrevió a lanzar un sencillo que contara una historia real. Es por ello que, la letra de “Se Fue Mi Ángel” está inspirada en el testimonio de una madre que tuvo que pasar por la dolorosa situación de perder a su hijo de tan solo 7 años de edad.

Esta es la historia en la que se inspiró Arelys Henao para hacer "Se Fue Mi Ángel" (Foto de Freepik)

Como dato adicional, el videoclip oficial de la canción fue grabado con las personas que protagonizaron la historia en la vida real, lo cual hace que el sencillo se sienta más cercano y profundo.

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¿Qué ha dicho Arelys Henao acerca de su nueva canción?

Arelys Henao confesó que la persona de la historia que inspiró la canción, era una amiga de ella. Por lo cual no dudó en enviar un mensaje acerca de la letra y el mensaje que pretende dar: