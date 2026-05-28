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Duplat y Esteman presentaron "El Observador", una canción sobre el desamor

Los recientes artistas ganadores de Premios Nuestra Tierra presentaron su nueva canión sobre la 'friendzone' y los amores no correspondidos

Autor SuperLike.com Por: superlike.com

Dos de los más grandes artistas de pop alternativo e indie de Bogotá, unieron sus voces para darle vida a un sencillo que identificó a muchos de los seguidores de su música.

¿Por qué Esteman y Duplat son reconocidos?

Esteban Mateus Williamson, conocido artísticamente como Esteman es un cantante, compositor y productor bogotano reconocido por su estilo pop alternativo y sus llamativas puestas en escena. Desde el inicio de su carrera en 2009, se ha consolidado como una de las voces más destacadas de la música alternativa en Colombia.

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Por su parte, Daniel Duplat, quien también es cantante, compositor y pianista bogotano, inició su trayectoria en 2018 y ha logrado destacarse por fusionar géneros como el rock, pop y disco, convirtiéndose en una de las propuestas alternativas más importantes del país.

Además de tener compartir su pasión por la música, los artistas también compartieron el honor de haber ganado recientemente un premio Nuestra Tierra.

Duplat y Esteman en los Premios Nuestra Tierra 2026
Esteman y Duplat fueron ganadores de algunas categorías en los Premios nuestra Tierra 2026 (Fotos de Canal RCN)

Duplat fue reconocido como “Mejor Artista Alternativo / Rock / Indie”, mientras que Esteman se llevó el premio a “Mejor canción Alternativo / Rock / Indie” por “El acuerdo”, su colaboración con Daniela Spalla.

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¿Cuándo fue el lanzamiento de “El Observador”, la reciente canción de Esteman y Duplat?

El lanzamiento de la colaboración entre Esteman y Duplat se llevó a cabo el 16 de abril a través de todas las plataformas digitales, donde sorprendieron a sus fans con una propuesta que tenía una letra inspiradora y un ritmo que representaba sus estilos musicales. A un mes y 10 días de su lanzamiento, la canción cuenta con más de 250.000 visualizaciones en YouTube.

Esteman, en una entrevista con SuperLike, confesó que su interés en hacer una canción con Duplat fue genuino:

Cuando uno hace música y colaboraciones, se da cuenta de la gente que tiene referentes musicales similares a uno

A lo que Duplat respondió dando a entender que juntos encontraron un punto decisivo e importante para hacer su canción:

Arriesgarse en el sonido nacional (…) hacer algo “cool” que no existe aún en Colombia

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¿De qué habla la canción “El Observador” de Esteman y Duplat?

La letra de “El Observado” habla de todos aquellos amores no correspondidos, donde hay que observar de lejos como la persona que amas elige a alguien más. A pesar de que ninguno de los dos artistas mencionó sentirse identificado con la letra del sencillo, ambos revelaron que en algún momento de sus vidas si habían pasado por esa situación.

Letra de la nueva canción de Duplat y Esteman
La letra de "El Observador" habla acerca de los amores no correspondidos (Foto de Freepik)
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