La Segura conmueve con mensaje a Karen Sevillano en su cumpleaños: así la felicitó

La primera temporada de La casa de los famosos Colombia no solo dejó momentos memorables dentro de la competencia, sino también amistades que han trascendido fuera de las cámaras.

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Una de las más queridas por el público es la que construyeron La Segura y Karen Sevillano, quienes han demostrado que su vínculo sigue intacto.

En esta ocasión, La Segura utilizó sus redes sociales para celebrar el cumpleaños de su amiga con un mensaje cargado de cariño, que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

¿Qué compartió La Segura sobre el cumpleaños de Karen Sevillano?

A través de sus historias, La Segura publicó una captura de pantalla de una videollamada con Karen, en la que ambas aparecen sonrientes, reflejando la cercanía que mantienen a pesar de la distancia.

La imagen estuvo acompañada de un mensaje lleno de afecto

“Feliz cumpleaños a mi negra favorita. Todo lo que yo deseo para ella son bendiciones y cosas hermosas. Pasa espectacular con tus seres amados”.

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El gesto fue bien recibido por los seguidores de ambas, quienes han seguido de cerca su amistad desde el reality y celebran cada muestra de apoyo entre ellas.

Karen Sevillano, por su parte, recibió múltiples mensajes de felicitación por parte de sus seguidores y figuras del entretenimiento, quienes se sumaron a la celebración de un nuevo año de vida.

Karen Sevillano recibe emotivas palabras de La Segura en su cumpleaños (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió Neider García sobre el cumpleaños de Karen Sevillano?

Otra de las dedicatorias que más llamó la atención fue la de su pareja, Neider García.

A través de su cuenta de Instagram, Neider publicó un carrusel de fotos y videos en los que recopiló momentos especiales junto a Karen. En el contenido se pueden ver escenas espontáneas, risas y muestras de cariño que reflejan la complicidad de la pareja.

El mensaje que acompañó la publicación fue igualmente emotivo:

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“Feliz cumpleaños mi amor y amor mío. Estoy deseando que la vida me permita estar a tu lado muchos más de tus años. Te amo”.

La publicación no pasó desapercibida y recibió comentarios de diferentes celebridades, entre ellas Vicky Berrío, quien compartió buenos deseos para la creadora de contenido.

Tanto el mensaje de La Segura como el de Neider García evidencian el cariño que rodea a Karen Sevillano en esta fecha especial.

A más de dos años de su paso por el reality, su amistad con La Segura sigue siendo una de las más sólidas y queridas por el público.