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Yaya lanzó polémicas declaraciones contra Karola tras su eliminación: "mentalmente no estaba bien"

En las últimas horas, Yaya Muñoz celebró la salida de Karola del reality de convivencia y aseguró que le llegó el karma.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yaya Muñoz y Karola en La casa de los famosos Colombia.
Yaya Muñoz lanzó comentario tras eliminación de Karola. Foto | Canal RCN.

A la reciente eliminación de Karol Alcendra de La casa de los famosos Colombia, siguen sumándose opiniones sobre lo que fue su salida del reality de convivencia, pues hubo posturas divididas frente a la decisión que tomó el público de dejarla por fuera del juego.

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¿Qué dijo Yaya Muñoz sobre la salida de Karola de La casa de los famosos Colombia?

Una de las voces que se sumó a la conversación fue la de Yaya Muñoz, quien no dudó en celebrar la salida de la influenciadora y expresar con completa libertad qué opina sobre el hecho de que haya sido eliminada en voto negativo.

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"Karola con k de karma, esta noche es hermosa, justo el día de mi cumpleaños, la vida, el destino, me pone esa belleza", dijo la exparticipante de la segunda temporada con evidente emoción.

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¿Cómo reaccionó Yaya Muñoz a la salida de Karola de La casa de los famosos Colombia?

Según lo mencionó Yaya, presentía de alguna manera que en el fondo Karola quería salir del programa, ya que de un tiempo para acá veía muy diferente a la participante.

"Yo veo a Karola diferente, como con vacíos, como que no quiere estar ahí, como que emocionalmente y tal vez mentalmente no estaba bien", señaló la influencer durante el programa 'Tamo en vivo'.

Yaya Muñoz en La casa de los famosos Colombia.
Yaya Muñoz celebró la salida de Karola de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Como era de esperarse, las declaraciones de Yaya causaron revuelo entre los internautas, quienes rápidamente dieron a conocer su punto de vista: unos para mostrar su desacuerdo con la mujer y otros para respaldar sus palabras.

"Tienes toda la razón", "Karola la mejor", " Yaya si no hablas de ella no suenas", " No mami ella no queria salir, ella reto a los fandoms con orgullo porque estaba convencida que no salía", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

Cabe señalar que, Karola fue eliminada para siempre del juego luego de que el público votara en negativo por el participante que querían que saliera de la casa, por eso, con un porcentaje del 67.26%, tuvo que despedirse de sus compañeros.

Karola en La casa de los famosos Colombia.
Así reaccionó Yaya Muñoz tras la salida de Karola de La casa de los famosos. Foto | Canal RCN.
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